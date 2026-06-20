玉山盃／亞洲青棒錦標賽9月開打 中華隊36人培訓名單出爐

中信兄弟隊26歲投手徐基麟因去年9月發生酒駕自撞肇事，且未主動向球隊回報，遭球團火速開除，還被挖出過去曾持球棒毆打3名學弟及財務問題等黑歷史。徐基麟昨天在二軍登板的比賽，可能成為他生涯最後一場職棒賽事。

2026-06-20 10:27