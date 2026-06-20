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玉山盃／亞洲青棒錦標賽9月開打 中華隊36人培訓名單出爐
玉山盃青棒錦標賽今天落幕，新北市以7：3擊敗高雄市奪冠，取得今年亞洲青棒錦標賽組訓權，迎接9月7日在雙北市開打的賽事，而稍早召開選訓會議後，中華隊36人培訓名單也出爐。
今年亞洲青棒錦標賽將在9月7日於13日於雙北市進行，共有8隊參賽，包括台灣、香港、日本、南韓、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國，而複、決賽賽程將前進台北大巨蛋進行。
玉山盃今天落幕後，中華棒協隨即召開選訓會議，36人培訓名單揭曉，將在7月17日起展開5場藍白對抗賽，決定第二階段22人培訓名單，之後決選出最終18人正選名單。
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