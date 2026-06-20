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玉山盃／新北對戰高雄冠軍戰 新北以7：3擊敗高雄奪隊史第8冠
玉山盃青棒賽冠軍戰今天在新莊棒球場舉行，由新北市、高雄市隊出線對戰，新北市隊派出右投楊曜承擔任先發投手，而高雄市隊則推出右投鄭品紳掛帥主投，兩隊在今晚爭奪冠軍獎盃。
1局下新北市隊率先攻下分數，張乙安、吉路．少瑪、杜翊澤先後敲安先馳得點，帕蘇拉．塔基斯利尼安擊出2分打點二壘安打，單局拿下3分取得領先。3局上高雄市隊展開反攻，胡誠恩敲出三壘安打，顏浩恩再擊出安打追回1分，換到4局下新北市隊陳耀杰、高邱聖紘安打拿一分。
5局上高雄市隊顏浩恩擊出內野滾地球，新北市二壘手陳耀杰接球後暴傳一壘，高雄市隊追回2分只落後新北市隊1分。5局下新北市隊帕蘇拉．塔基斯利尼安再度敲安得1分，單場2安獲3分打點，6局下新北市隊再靠4安拿到2分拉大比分差距，終場新北市隊以7：3擊敗高雄市隊奪下隊史第8冠。
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