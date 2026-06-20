玉山盃／「我想哭但是哭不出來」 帕蘇拉2安3打點獲大會MVP

新北市今天在玉山盃青棒錦標賽以7：3擊敗高雄市奪冠，兩名主力高三生聯手建功，帕蘇拉．塔基斯利尼安單場兩支重要安打、敲回3分打點，拿下大會MVP；張乙安則是「二刀流」貢獻，敲雙安加上後援2.1局無失分，替球隊守住勝利。

帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安為去年U18世界盃國手，高中三年都代表新北市參與玉山盃，直到畢業才初嚐冠軍滋味，兩人賽後都直呼開心，帕蘇拉．塔基斯利尼安也說：「我想哭但是哭不出來，太興奮了！」

帕蘇拉今天首局敲二壘打送回2分，先替球隊拉開領先差距，比數在後段被追成1分差後，他再次挺身而出，以單場第2安貢獻重要打點，賽後他也透露，有看到對方投手的握球，因此鎖定直球攻擊。

迎接高中生涯最終戰，帕蘇拉坦言，冠軍戰前給自己很大的壓力，「昨天晚上睡覺的時候就有給自己壓力，結果睡不著，今天進來球場後就想說，這場一定要贏，因為我已經打3年了，都沒有拿過冠軍，所以我就想，這場一定要很拚！」

張乙安今天以先發游擊手身份出賽，賽前教練團也已設定好，讓他在第4局後準備登板，擔任球隊最後一任投手，總教練楊孝承說：「沒有比他更好的人選了。」因此張乙安在比賽中就持續熱身做準備。

在高中最後一年拚回玉山盃冠軍，張乙安說：「打3年了啊，剛好第一年第3名、高二第2名、高三這時候終於拿一個冠軍，因為我們今年都還沒拿到冠軍，高三的也打3年了，想一起打下一個冠軍。」最終如願奪冠畢業，沒有留下遺憾，他笑說：「我覺得很開心。」

新北市奪冠後拿下今年亞洲青棒賽組訓權，將在9月於台灣主場出擊，兩人也有望再次披上中華隊戰袍參賽，帕蘇拉說：「都拿到冠軍了，當然是要拚（國手）啊！」張乙安則盼有望再次入選，一掃去年U18表現不佳的陰霾，「今年看可不可以雪恥。」

新北市「二刀流」張乙安。記者許正宏／攝影

新北市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

新北市張乙安後援登板守住勝利。記者許正宏／攝影

新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安拿下大會MVP。記者許正宏／攝影