玉山盃／新北市7：3擊敗高雄市奪冠 獲亞青賽組訓權

玉山盃青棒錦標賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，新北市靠著帕蘇拉．塔基斯利尼安單場2支重要安打、打下3分打點，加上張乙安後援2.1局守住勝利，終場以7：3擊敗高雄市，收下隊史玉山盃第8冠，也獲得今年亞洲青棒錦標賽組訓權。

新北市連續2年爭冠，今天面對睽違5年重返4強的高雄市，首局靠著3支接連安打先馳得點，帕蘇拉．塔基斯利尼安接著揮出二壘打再送回2分，幫球隊打下3：0領先。

3局上高雄市胡誠恩三壘打、顏浩恩安打追回1分。新北市則持續有分數進帳，4局下高邱聖紘二壘打多添1分。5局上新北市因守備失誤被追成1分差，下半局帕蘇拉再次挺身而出，用安打敲回打點再把領先分差擴大，6局下新北市又靠4支安打追加2分保險分，最終收下比賽勝利。

張乙安今天擔任球隊先發游擊手，有2支內野安打表現，5局上登板後援，投2.1局僅被敲1支安打，沒有失分，替球隊守住勝利。新北市總教練楊孝承透露，賽前就設定他會是最後一任投手，過4局之後就要做準備，「沒有比他更好的人選了。」

兩名去年U18世界盃國手帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安，在高中生涯最後一戰聯手替球隊建功，楊孝承表示：「昨天有跟他們講，這一場是他們高中生涯最後一場比賽，請大家不要留下遺憾。」

新北市繼2022年後再次奪下玉山盃冠軍，也獲得亞洲青棒錦標賽組訓權。今年亞青將在9月7日至13日於雙北市登場。

【115年玉山盃青棒賽球隊排名】

冠軍：新北市

亞軍：高雄市

季軍：台東縣

第4名：台南市

第5名：桃園市

第6名：花蓮縣

第7名：雲林縣

第8名：台中市

【115年玉山盃青棒賽個人獎項】

打擊獎：黃世堯（新北市），打擊率0.706

打點獎：顏浩恩（高雄市），9分打點

全壘打獎：鄭傑宇（雲林縣），1支全壘打

投手獎：曾睿豪（台東縣），防禦率0、11局0失分

最有價值球員獎：帕蘇拉．塔基斯利尼安（新北市）

教練獎：楊孝承（新北市）

【115年玉山盃青棒賽明星球員獎】

投手：陳昱勛（高雄市）

捕手：黃世堯（新北市）

一壘手：吉路．少瑪（新北市）

二壘手：謝程安（高雄市）

三壘手：鄧羽翔（新北市）

游擊手：李彥霆（台東縣）

外野手：張仲凱（台南市）

外野手：林宗賓（台東縣）

外野手：帕蘇拉．塔基斯利尼安（新北市）

指定打擊：陳韋帆（高雄市）

新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

新北市張乙安後援守住勝利。記者許正宏／攝影

新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安單場雙安3打點，拿下大會MVP。記者許正宏／攝影