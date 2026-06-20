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玉山盃／新北市7：3擊敗高雄市奪冠 獲亞青賽組訓權

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影
新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

玉山盃青棒錦標賽今天在新莊棒球場進行冠軍戰，新北市靠著帕蘇拉．塔基斯利尼安單場2支重要安打、打下3分打點，加上張乙安後援2.1局守住勝利，終場以7：3擊敗高雄市，收下隊史玉山盃第8冠，也獲得今年亞洲青棒錦標賽組訓權。

新北市連續2年爭冠，今天面對睽違5年重返4強的高雄市，首局靠著3支接連安打先馳得點，帕蘇拉．塔基斯利尼安接著揮出二壘打再送回2分，幫球隊打下3：0領先。

3局上高雄市胡誠恩三壘打、顏浩恩安打追回1分。新北市則持續有分數進帳，4局下高邱聖紘二壘打多添1分。5局上新北市因守備失誤被追成1分差，下半局帕蘇拉再次挺身而出，用安打敲回打點再把領先分差擴大，6局下新北市又靠4支安打追加2分保險分，最終收下比賽勝利。

張乙安今天擔任球隊先發游擊手，有2支內野安打表現，5局上登板後援，投2.1局僅被敲1支安打，沒有失分，替球隊守住勝利。新北市總教練楊孝承透露，賽前就設定他會是最後一任投手，過4局之後就要做準備，「沒有比他更好的人選了。」

兩名去年U18世界盃國手帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安，在高中生涯最後一戰聯手替球隊建功，楊孝承表示：「昨天有跟他們講，這一場是他們高中生涯最後一場比賽，請大家不要留下遺憾。」

新北市繼2022年後再次奪下玉山盃冠軍，也獲得亞洲青棒錦標賽組訓權。今年亞青將在9月7日至13日於雙北市登場。

【115年玉山盃青棒賽球隊排名】

冠軍：新北市

亞軍：高雄市

季軍：台東縣

第4名：台南市

第5名：桃園市

第6名：花蓮縣

第7名：雲林縣

第8名：台中市

【115年玉山盃青棒賽個人獎項】

打擊獎：黃世堯（新北市），打擊率0.706

打點獎：顏浩恩（高雄市），9分打點

全壘打獎：鄭傑宇（雲林縣），1支全壘打

投手獎：曾睿豪（台東縣），防禦率0、11局0失分

最有價值球員獎：帕蘇拉．塔基斯利尼安（新北市）

教練獎：楊孝承（新北市）

【115年玉山盃青棒賽明星球員獎】

投手：陳昱勛（高雄市）

捕手：黃世堯（新北市）

一壘手：吉路．少瑪（新北市）

二壘手：謝程安（高雄市）

三壘手：鄧羽翔（新北市）

游擊手：李彥霆（台東縣）

外野手：張仲凱（台南市）

外野手：林宗賓（台東縣）

外野手：帕蘇拉．塔基斯利尼安（新北市）

指定打擊：陳韋帆（高雄市）

新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影
新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影
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新北市張乙安後援守住勝利。記者許正宏／攝影
新北市張乙安後援守住勝利。記者許正宏／攝影

新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影
新北市擊敗高雄市奪下玉山盃冠軍。記者許正宏／攝影

新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安單場雙安3打點，拿下大會MVP。記者許正宏／攝影
新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安單場雙安3打點，拿下大會MVP。記者許正宏／攝影

新北市張乙安單場敲出2支內野安打。記者許正宏／攝影
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