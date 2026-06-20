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中職／悍將鈴木駿輔9局被敲1安 生涯首度完投完封勝
中華職棒富邦悍將隊投手鈴木駿輔前1場留下「0球先發」紀錄，今天重返投手丘投了101球，締造生涯首次9局完投完封勝，僅被敲1支安打，幫助球隊以2比0擊敗樂天桃猿隊。
鈴木駿輔6月6日原訂先發出賽，但因賽前傳接球手指破皮臨時取消，紀錄上仍有先發。他今天展現耐投能力，獨自撐完全場，除了在1局下被陳晨威敲出安打、7局下對陳晨威投出保送，此外未再讓人上壘，投出7次三振。
鈴木駿輔投出個人生涯第1次的完投完封勝，也是聯盟史上第25次1安打完投；打線在4局上由張育成敲回第1分，7局上張育成先敲出二壘安打，隨後靠安打、暴投跑回第2分。
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