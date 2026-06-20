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韓職／王彥程2度遇雨暫停 投2.2局失3分逃敗
南韓職棒韓華鷹隊台灣投手王彥程今天運氣不佳，2度遇到因雨暫停，僅投2.2局、失3分就退場休息；不過，球隊最終以10比4逆轉擊敗三星獅隊，讓王彥程免於吞敗。
王彥程今天首局投出3上3下，包含1次三振，隊友佩拉沙（Yonathan Perlaza）在1局下敲出陽春砲幫他打下分數，2局上更是在右外野展現飛撲接殺美技，只不過接下來王彥程堆積壘包後被敲安打丟掉1分，讓比賽回到平手。
3局上王彥程站上投手丘後，比賽因雨勢暫停，不久後雨勢轉小又恢復舉行，王彥程重返投手丘，投到2出局、一壘有人時，被狄亞士（Lewin Diaz）敲出2分砲遭到逆轉，隨後連續保送投到一、二壘有人，比賽又因雨暫停。
由於第2次暫停時間較長，比賽恢復後王彥程未續投，接手的投手也沒掉分，讓王彥程留下2.2局被敲3支安打、失3分的成績，另有3次三振，隊友在4局下猛攻8分讓他逃過敗投。
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