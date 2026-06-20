中職／味全龍奪上半季冠軍 封王慶祝優惠看這裡！

味全龍奪下2026中華職棒上半季冠軍，味全龍球團為了與全台廣大龍迷共同分享這份榮耀與喜悅，與各大知名品牌與合作夥伴聯手，推出「封王慶祝優惠活動」，邀請全民一起同慶享好康！

味全食品：自6/22至6/30，「味全美好食光購物網站」全面85折優惠，自6/22中午12點起至6/30，於各通路消費”味全公司任一品牌商品乙件以上(消費金額不限)”，並取得該筆消費發票，即可至味全美好食光LINE官方帳號(搜尋 @foodie_time)進行發票登錄，發票經系統驗證確認後，即可參與幸運轉盤抽獎乙次(一張發票即為一次抽獎機會)，豐富好禮等你來抽！

DRAGONS CAFE mini：自封王隔日起至6/30止，天母主場門市現場同品項第二杯飲料半價、周邊商品8折優惠，另有買玻璃杯送飲料、冰淇淋買一送一等消暑優惠！

德克士脆皮炸雞：德克士歡慶味全龍奪下上半季冠軍，隔日起限時3天推出「德克士×味全龍應援餐」，內容包含脆皮炸雞2塊、BBQ 烤翅2份、洋蔥圈2份及中杯冰紅茶2杯，優惠價只要255元，現省183元，相當於58折；此外，持2026年味全龍賽事票根或電子票券購買應援餐，還可加價39元加購脆皮炸雞1塊。

成美文化園：穿上紅色戰袍，一起來成美應援！活動期間即日起至2026/6/30穿著紅色上衣入園即享門票半價優惠（150元），詳細活動辦法依官網公布為準。

撥撥貓砂：官網購買商品滿額即贈送威弟小吊飾一個和貓草粉一包。

全家便利商店：APP隨買跨店取－自封王隔1日起，指定商品（含貝納頌、FamiCollection 罐裝茶飲等）祭出買1送1起的超殺限時好康。線下實體優惠－6/22(一)起，全台實體店舖同步啟動，指定商品（飲料、冰品等商品）享同價位第二件10元，為期5天與球迷共同暢飲。

王道銀行：封王隔日起連續三天，持王道銀行簽帳金融卡刷卡一般消費，即可享有額外加碼3%現金回饋！每卡最高回饋168元，活動須登錄，限量5,000名。一同與全體龍迷狂歡，將這份奪冠的喜悅，化為最實質的熱血回饋！

AirAsia亞洲航空：自6/23至6/28期間，AirAsia官方網站指定航線全面推出8折優惠！此外，官方更將加碼舉辦機票抽獎活動，想出國的球迷朋友千萬不要錯過。

台新銀行：6/22～6/30活動期間刷台新信用卡單筆消費達888元以上，即可參加「摩斯卡1,000元」抽獎（限量10組）。需登錄，登錄期間：6/22(一)10:00 - 6/30(二)23:59。活動期間若有多筆達檻消費，即可獲得多次抽獎機會。消費越多，抽獎次數越多！

新光人壽：封王隔日起至6/26，於新光人壽官方FB粉絲專頁慶祝味全龍封王貼文下留言，即有機會抽中球隊商品。

達美樂披薩：封王隔日起至6/28，消費滿額加20元起即可獲得人氣副食。

乖乖：封王隔日起至7/9，至全聯購買「指定乖乖品項」任選 2 件即享專屬優惠。

肆林餐酒館：7/1～7/31，憑味全龍主場門票來店內「消費滿千」即贈送調酒一杯。

眠豆腐：7/1～7/20 限時限量收單 300 份「眠被窩」封王紀念棉被哲人款（僅雙人尺寸），特製王順和經典名句「今天的太陽曬不乾明天的棉被」織標。

Roots：6/25～7/5憑味全龍主場門票到全台正櫃加入會員，即可獲得$300商品抵用券（滿 $3000折抵），不限金額消費再送Roots環保購物袋一只。

New Era Taiwan：6/23～6/25全台New Era直營門市全館9折。

Footer：封王隔日起至6/23，於官網輸入優惠碼「DRAGONSCHAMP」，購買味全龍聯名襪立折 $30。

紅九九｜秘製香料．個人鴛鴦：封王隔日起連續9天，南京店凡衣服、飾品、配件有紅色，加9元即享秘製老滷牛腱心/豬腱肉乙份（限內用）；內湖洲子店（Lite）點指定麻辣餐點享優惠價150元。

船井生醫：7/1～7/30買極纖錠指定組合，輸入折扣碼【Dragons300】現折300元，再送16顆極纖錠；買兩組輸入【Dragons800】現折800元，再送16顆極纖錠、72%極纖黑巧克力7片。

三得利健益：6/24～6/28 至官網輸入折扣碼『DRAGONS2026』下單，就送 conoha 煥采海洋膠原/淨膚洗卸炭泥洗顏皂（15g）各1個，數量有限送完即止。

LG生活健康：封王隔日起至6/30，全館消費滿千，即送LG生活健康香氛液體皂（790g/瓶）乙瓶。

SEA BREEZE菲婷絲台灣：封王隔日起至7/15，於屈臣氏購買「SEA BREEZE涼感濕巾」任選兩件特價$220（原價單包 $149）。

YAKIMA：6/22～6/28 購買YAKIMA露營商品享75 折，結帳時輸入折扣碼「Dragons」即可享折抵。

Eries 伊瑞思：封王隔日起至6/30，至派派官網購買「伊瑞思產品」滿$399折$60。