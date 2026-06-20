中職／味全龍奪中職37年上半季冠軍 限量商品、封王慶祝優惠揭曉

中華職棒2026年賽季上半季戰況激烈，味全龍隊一路展現高昂鬥志與銳不可擋的氣勢，最終成功拋下紅色彩帶，榮耀奪下中華職棒37年上半季冠軍！呼應年度口號「奔龍而上」的無畏精神，主視覺中「昂首盼盼、直衝雲霄」的威猛姿態，象徵著龍將們無懼挑戰、氣吞天下的霸氣。

為慶祝味全龍勇奪2026年上半季冠軍，球團特別推出全新季冠軍限定系列商品。本次主視覺以經典黑、紅、金三色打造，呈現更加內斂、厚實且充滿冠軍氣勢的設計風格，完美重現球場上最熱血的吶喊瞬間。

除了冠軍紀念系列商品，球團也特別為一路無怨無悔相挺的「最佳後盾」龍迷們，推出「龍之怒吼＿焱焰系列」。此系列將上半季看台上最具凝聚力、最洗腦的應援口號「嘿嘿嘿嘿」，以熊熊燃燒的火焰視覺具現化，同時更將賽後深受球迷喜愛的「龍圈圈儀式 MVP 牌」融入實體周邊設計。球團希望透過本次商品，將每一位與龍將共同奮戰的龍迷緊緊相連，讓球迷也成為冠軍系列商品的主角，打造最能代表味全龍與龍迷情感連結的特殊應援款。

本次紀念商品品項豐富，完整清單與售價如下：

2026上半季冠軍紀念短T｜售價：$980

2026上半季冠軍紀念球帽｜售價：$880

2026上半季冠軍龍圈圈紀念金屬鑰匙圈｜售價：$450

2026上半季冠軍紀念毛巾｜售價：$400

2026上半季冠軍紀念紀念球｜售價：$350

2026上半季冠軍紀念色紙板（大）｜售價：$350

龍之怒吼焱焰紀念短T｜售價：$980

龍之怒吼焱焰紀念球帽｜售價：$880

龍之怒吼焱焰紀念毛巾｜售價：$400

龍之怒吼焱焰紀念手搖旗｜售價：$250

無論是穿戴在身上的紀念短T與球帽，或是龍圈圈紀念金屬鑰匙圈、全隊簽名樣式紀念色紙板，都是龍迷不容錯過的珍藏首選。球團邀請所有龍迷一起收藏這份上半季封王榮耀，帶著「奔龍而上」的力量，繼續陪伴紅色狂潮席捲下半季，朝向總冠軍目標邁進。

為感謝龍迷一路以來的熱情支持，味全龍線上商城也將同步推出封王慶祝優惠，本次商城祭出四大狂歡優惠：全館不限金額通通 $0 免運幫你送到家；精選超過 150 樣商品的「冠軍英雄現貨專區」更推出限時 65 折激殺優惠！此外，單筆現貨訂單滿 $4,500 即限量隨單贈送「2024球員卡精裝盒」；購買封王商品單筆滿 $2,000 還能自動抽「球員親簽封王新品」，包含紀念球、紀念帽及紀念毛巾等夢幻驚喜等你帶回家！

除了線上商城，天母主場商店也有專屬好康！上半季天母主場最終戰6/30當天，進場球迷只要在商店消費滿額，即可獲得珍貴的「季冠軍紀念海報」，數量有限，龍迷們千萬別錯過補強應援裝備的最佳時機！更詳細季冠軍紀念商品販售資訊與線上商城優惠詳情，請持續鎖定味全龍粉絲專頁公告。