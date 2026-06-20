中職／味全龍奪上半季冠軍 葉君璋眼眶泛淚：每個球員都是關鍵人物

味全龍隊拿下職棒37年上半季冠軍，隊史第6座季冠軍入袋，澄清湖棒球場外野被彩帶染成一片紅海，龍隊總教練葉君璋賽後感觸許多、直呼感動，也肯定這座季冠軍是團隊一起努力拚來的，「每個球員都是關鍵人物。」

龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，上半季以37勝18敗封王，繼2023年下半季後再次收下季冠軍，賽後受訪時，葉君璋先向久候這一冠的龍迷致歉，「很不好意思，讓大家悶了兩年⋯⋯終於拿到上半季冠軍，我們會繼續努力。」

歷經過去兩年不盡如意的球季，龍隊今年捲土重來，葉君璋在季前目標寫下「打造全新的冠軍球隊」，如今已先在上半季登頂，他直言，目前球隊距離自己心中理想的冠軍隊，已近接近8、9成。

葉君璋也感性地說：「每個球員都是關鍵人物，不管是哪一個投手、哪一個捕手，還是哪一個野手上來，其實都非常重要，還有不管是情蒐或所有的人員，是大家一起努力，才有這個上半季冠軍，這就是我們要打造的樣子。」