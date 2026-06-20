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中職／味全龍4：0完封台鋼雄鷹 奪隊史第6座季冠軍

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中職／味全龍4：0完封台鋼雄鷹 奪隊史第6座季冠軍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影
味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影

味全龍隊今天在澄清湖棒球場對上台鋼雄鷹隊，鋼龍先發8局飆13K沒有失分，打線則在8局上攻進致勝分，終場味全龍以4：0完封台鋼雄鷹，上半季封王魔術數字歸零，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。

龍隊昨天將上半季封王魔術數字降至M1，今天移師澄清湖棒球場再拚封王，雙方前7局打完仍是0：0平手，台鋼雄鷹坎南投完7局退場，把局面交給牛棚定勝負。

8局上雄鷹左投黃群登板，龍隊劉俊緯揮出安打，2出局後劉基鴻擊出左外野二壘打，游擊手曾子祐接獲回傳球，再傳本壘時卻傳偏，龍隊劉俊緯衝回本壘攻下分數，記錄為劉基鴻的二壘打，並靠失誤攻占三壘，朱育賢接著補上安打再添1分，龍隊隨後又攻占滿壘， 王順和擊出滾地球送回第3分，龍隊取得3：0領先。

9局上劉基鴻再敲一支適時安打，替龍隊打下第4分多添保險，單場繳出4安2打點表現。

龍迷湧入澄清湖棒球場迎接味全龍隊上半季封王。記者劉學聖／攝影
龍迷湧入澄清湖棒球場迎接味全龍隊上半季封王。記者劉學聖／攝影

龍隊先發投手鋼龍今天主投8局用108球，被敲出5支安打，飆出13次三振平生涯單場最多，沒有失分，在封王戰封鎖台鋼雄鷹打線。第9局由林凱威登板關門，守住勝利。

龍隊收下近期4連勝，上半季拿下37勝18敗，繼1990年上半季、1991年下半季、1996年下半季、1997年下半季及2023年下半季後，隊史第6度收下半季冠軍。

味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影
味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影

味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影
味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影

味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影
味全龍隊今天以4：0完封台鋼雄鷹，奪下隊史第6座季冠軍，紅色彩帶將外野成一片紅海。記者劉學聖／攝影

劉基鴻關鍵二壘打突破僵局、敲回勝利打點。記者劉學聖／攝影
劉基鴻關鍵二壘打突破僵局、敲回勝利打點。記者劉學聖／攝影

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味全龍 台鋼雄鷹 台鋼

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