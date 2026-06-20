玉山盃／台東縣林宗賓敲超前三壘打 拚中職選秀打擊守備有優勢

玉山盃青棒賽季軍戰台東縣隊林宗賓關鍵三壘打，率隊以4比2擊敗台南奪下季軍；總教練陳峰岳稱讚林宗賓責任感重，是球隊定心丸，力拚選秀，打擊、外野守備都有優勢。

115年玉山盃青棒賽季軍戰台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣隊前4局打完1分落後，5局靠著林宗賓關鍵三壘打、一棒2分超前比數，台東縣隊6局上再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

林宗賓單場2打數敲出1支三壘打，選到2次四壞保送，貢獻2分打點、為勝利打點；總教練陳峰岳稱讚，林宗賓無論球場上、生活上都很有責任感，場上訓練積極，如果有遇到問題，也會在球隊訓練課表外額外加強。

陳峰岳表示，林宗賓身為隊長，關鍵時刻總能適時跳出來，只要在場上，就會讓教練團有期待，是球隊定心丸。

林宗賓畢業將挑戰中職選秀，陳峰岳表示，不僅是打擊，中外野守備方面有優勢，啟動、判斷、守備範圍都不錯。

林宗賓表示，昨天4強輸球，今天鼓勵隊友重新開始，帶著享受的心情打球，敲出超前三壘打的打席，教練有提醒對方投手球路，上場抓直球攻擊、有不錯結果。

對於選秀，林宗賓自評優勢是外野守備範圍好、擊球率好，但也有須再加強的地方，包括心理層面。

至於帶領學弟一起拚下季軍，他則笑說，還是有點不放心，感覺還沒把學弟帶得很好，不僅自我要求高，也自認是嚴格的學長。