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玉山盃／台東勝台南奪季軍 跌跌撞撞沒放棄看見進步

中央社／ 新北20日電
115年玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰20日下午登場，台東縣隊（圖）終場以4比2擊敗台南市隊，奪得季軍。中央社 中央通訊社
115年玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰20日下午登場，台東縣隊（圖）終場以4比2擊敗台南市隊，奪得季軍。中央社 中央通訊社

玉山盃青棒賽季軍戰台東縣隊4局打完1分落後，5局林宗賓關鍵三壘打超前比數，率隊以4比2擊敗台南奪季軍；台東縣隊總教練陳峰岳表示，此批球員打得跌跌撞撞、但看見大家的進步。

115年玉山盃青棒賽季軍戰台東縣今天與台南市交手，台東縣派出左投曾睿豪先發，開賽被首名打者張仲凱敲出安打，因為隊友接連守備失誤失掉1分，4局下先被敲出內野安打，再因為野手選擇、失誤、短打失分。

台東縣隊2局上靠著李彥霆適時安打追平比數，5局上1人出局後，松晉頡、許庭愷接連安打，林宗賓補上關鍵三壘打，一棒送回2分超前比數；6局上抓準台南市隊投手有狀況，靠著接連安打、接連四壞保送，多擠回1分保險分。

曾睿豪今天總計用77球投5局，僅被敲出2支安打，投出6次三振，失掉2分都非責失分、拿下勝投；余磊後援投2局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，拿下救援成功。

台東縣隊昨晚4強不敵高雄市隊，今天打午場的季軍戰，陳峰岳表示，昨天比賽結束後已經蠻晚了，今天到球場感覺到球員有明顯疲態，也有鼓勵他們最後一場比賽，場上毫無保留、全力以赴。

台東縣隊連兩屆晉級4強，去年拿下第4名，今年為季軍，總教練陳峰岳表示，這批球員打得跌跌撞撞，但大家都沒有放棄，這段時間看到大家都有進步、拿出不錯表現。

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