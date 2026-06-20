日職／近藤健介雙響砲率軟銀10：7勝出 孫易磊4局失5分吞本季首敗

日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊迎接本季第2場先發，今天在主場對上軟銀隊，主投4局挨1轟、失5分（4分自責分），比賽也形成砲聲隆隆的打擊戰。終場軟銀靠著3轟含近藤健介雙響砲，以10：7擊敗火腿，孫易磊吞本季首敗。

孫易磊本季初登板在11日對上橫濱隊，先發6局無失分奪下生涯首勝。今天再獲先發機會，但從首局就有危機，開賽被正木智也、柳町達連敲2安形成二、三壘有人，接著被因近藤健介的滾地球失1分，捕手發生捕逸再丟1分，之後連續解決栗原陵矢及柳田悠岐，首局陷入0：2落後。

2局上孫易磊投出3上3下，第3局則是在三振首名打者野村勇之後，被開路先鋒正木智也揮出左外野陽春全壘打。4局上先抓下2個出局數後，被牧原大成敲安打又投出保送，但對野村勇再飆1K化解危機。

孫易磊投到第5局則是連送2名打者上壘，先被正木智也敲安打，再對柳町達投出四壞球保送，用球數達96球後退場，接替的菊地大稀也沒能替他守住局面，被近藤健介敲出右外野3分彈，軟銀隊一舉拉開6：0領先。

孫易磊今天僅投4局，被敲出6支安打（1轟），有2次四壞球保送，送出4次三振，失5分（4分自責分），最快球速達156公里，防禦率從0升至3.60。

至於火腿打線前4局僅敲2安，直到5局下才有分數進帳，靠著吉田賢吾代打轟出2分彈砲轟軟銀先發洋投史都華（Carter Stewart Jr.），清宮幸太郎的適時安打也帶有1分打點，火腿將比數追成3分差。

軟銀打線則是持續棒打火腿牛棚，6局上柳町達安打敲回1分，近藤健介從山本拓實手中再敲一發左外野3分全壘打，單場雙響砲，將比數拉開為10：3。

火腿在6局下靠雷耶斯（Franmil Reyes）的高飛犧牲打追回1分，8局下雷耶斯還有開轟表現，火腿單局進帳3分，但最終仍以3分差落敗。

軟銀今天全場敲13支安打，包括3發全壘打，近藤健介單場3安含2轟，灌進7分打點。正木智也同樣是3安猛打賞演出，且3支都是從孫易磊手中敲出。