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中職／台日「雙獅」明年2月登大巨蛋進行交流賽 還有大型OB賽

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
西武獅隊台將林安可透過影片向台灣球迷宣布明年交流賽資訊。圖／統一獅隊提供
西武獅隊台將林安可透過影片向台灣球迷宣布明年交流賽資訊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周在台南亞太主球場進行年度「雙獅」交流活動，今天賽前邀請3名昔日埼玉西武獅隊名將渡邊久信、潮崎哲也及郭泰源一同出席，並且透過影片，由西武旅日台將林安可驚喜宣布，明年西武獅將來台，於2月27、28日在台北大巨蛋進行交流賽。

統一獅、西武獅的雙獅交流活動，今天賽前有重大宣布，西武將在明年2月來台進行交流賽，日台交流賽《SEIBU LIONS TAIWAN SERIES – LEGENDS GAME –》其中2月27日對戰統一獅，28日對手另行公布，同時28日也將舉辦西武OB對台灣代表OB的大型OB賽。

自統一獅隊「輸出」的林安可，明年將在交流賽凱旋歸國，一圓他宣布旅外時許下的願望，「希望有一天，穿上西武戰袍在台灣對戰統一獅。」今天他也透過影片向台灣球迷喊話，「我很期待讓台灣的球迷朋友看到我穿上埼玉西武獅的球衣的樣子，也會努力把最精彩的部分表現給大家。」

西武獅隊名將來台參與雙獅交流活動。圖／統一獅隊提供
西武獅隊名將來台參與雙獅交流活動。圖／統一獅隊提供

至於明年28日賽後將舉辦特別OB賽，由西武獅OB對戰台灣代表OB ，包括同時具備台灣代表與西武OB身分的郭泰源，以及支撐西武黃金時代的渡邊久信、潮崎哲也資深顧問等約30名OB球員預計出賽，名單將陸續公布。門票預計於9月左右開始販售，相關售票資訊及活動細節將於確定後公布。

現任統一獅總教練「餅總林岳平」相當期待明年台北大巨蛋的傳奇對決。（圖／統一獅提供）
現任統一獅總教練「餅總林岳平」相當期待明年台北大巨蛋的傳奇對決。（圖／統一獅提供）

西武OB背影形象照(由左至右為渡邊久信、潮崎哲也、郭泰源)（圖／統一獅提供）
西武OB背影形象照(由左至右為渡邊久信、潮崎哲也、郭泰源)（圖／統一獅提供）

日職埼玉西武獅球團今（20）日正式宣布<a href='/search/tagging/2/台日' rel='台日' data-rel='/2/232898' class='tag'><strong>台日</strong></a>棒球交流賽於2027年2月27日（六）及28日（日）登場。圖_統一獅提供
日職埼玉西武獅球團今（20）日正式宣布台日棒球交流賽於2027年2月27日（六）及28日（日）登場。圖_統一獅提供

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