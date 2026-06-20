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中職／董子恩解鎖從小到大首度守外野 光總說「Surprise～」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
董子恩19日生涯首度擔任外野手。圖／富邦悍將提供
董子恩19日生涯首度擔任外野手。圖／富邦悍將提供

富邦悍將內野手董子恩近期打擊手感超燙，昨天對上中信兄弟之戰，總教練後藤光尊再出奇招，不僅連兩戰讓他扛先發第1棒，還排為左外野手，是他從小接觸棒球以來，生涯第一次守外野。董子恩形容，賽前聽到消息時立即愣住，「我在冷氣房，但是在流汗⋯⋯。」

董子恩18日對上中信兄弟中職生涯首度擔任第1棒，單場敲3安還跑出2次盜壘成功，昨天繼續開路，更大的驚喜是，賽前球隊打擊會議後念先發打序，董子恩聽到自己是「左外野手」，當場愣在原地，「後來後藤教練就跟我說『Suprise～』」。

董子恩從小以「慢腿」著稱，少棒時曾是主力投、捕，也守內野，但從小到大都不曾擔任外野手，「只有打壘球的時候會去外野跑一跑」。而本周二練習日，悍將教練團請他去外野接球，董子恩說：「接了一組，大概20分鐘，我以為只是是接好玩的。」

生涯第一次守外野就是在中職例行賽，董子恩說：「一開始聽到的時候滿緊張，但後面就消化了，比賽真的站上去，不到緊張，但是視覺感超級不一樣。」

而他昨天第一局就有「生意」，王威晨、詹子賢連續兩球都打到左外野，他也完成2次接殺，其中面對詹子賢擊出的飛球，驚險將球接進手套，影片也在社群上被大量分享，董子恩也有些不好意思地說，自己接到那球之後，心裡想著「怎麼會接成這樣？」

富邦悍將董子恩。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將董子恩。記者葉姵妤／攝影

他提到，因為沒有實際接過那樣的飛球，「球打出來我就先跑，教練團有跟我說，打上去的球要先判斷再跑，但我太急著想接球了，經驗還不夠。」

雖過去是著名的腳程不快，但董子恩近期陸續解鎖各項「快腿」角色，包括打第1棒、守外野，還有單場2盜表現。董子恩透露，今年春訓時，球隊有加強跑步的訓練，加上教練團在二軍很願意讓選手做嘗試，「他們都會叫我們大膽做，失敗也沒關係，所以現在也會比較敢跑。」

董子恩今年在二軍累積5次盜壘成功，本月升上一軍後也頻頻有盜壘意圖，他指出：「只要教練團開綠燈，都會去嘗試，現在覺得可以搶下一個壘包的感覺更篤定一點。」至於目標，他笑說：「希望每次盜壘都可以成功。」

董子恩19日生涯首度擔任外野手。圖／富邦悍將提供
董子恩19日生涯首度擔任外野手。圖／富邦悍將提供

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