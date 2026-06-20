日職／孫易磊先發挨轟 對軟銀僅投4局失5分成敗投候選人

日職火腿隊昨天中斷開季起對戰軟銀隊8連敗，今天雙方系列賽第2場交手續拚連勝，推出21歲台灣投手孫易磊登板，但面對軟銀的豪華打線，孫易磊僅投4局失5分（4分責失），挨了1發全壘打，力拚2連勝失利，5局上打完火腿0：6落後，孫易磊成敗投候選人。

孫易磊本季第二場先發，開賽就有危機，連投2顆破153公里的直球，先被正木智也敲出安打，與柳町達對決6球再被敲出右外野二壘打，形成二、三壘有人，之後讓近藤健介敲滾地球先失1分，接著因捕逸再丟1分，之後連續解決太平洋聯盟全壘打王栗原陵矢和強打柳田悠岐，沒讓傷害擴大。

2局上孫易磊面對軟銀後段棒次投出3上3下，3局上則是先對首名打者野村勇飆三振，接著被軟銀隊開路先鋒正木智也揮出左外野陽春全壘打，本季首度挨轟，K掉柳町達形成2出局後，又被近藤健介敲安打，但製造飛球解決栗原陵矢。

第4局孫易磊則是在2出局後被牧原大成敲安打，又投出四壞球保送，一、二壘有人時對野村勇再丟1K，化解失分危機。

然而孫易磊續投第5局，再被正木智也敲安打，接著保送柳町達，在用球數達96球後被換下場，留下無人出局一、二壘有人的局面，菊地大稀接手投球後，又讓近藤健介轟出右外野3分砲，送回孫易磊留下的跑者，軟銀拉開6分領先。

孫易磊今天主投4局用96球，被敲出6支安打（1轟），有2次四壞球保送，送出4次三振，失5分有4分是自責分，防禦率從0升至3.60，最快球速達156公里。

而火腿打線在前4局面對軟銀先發投手洋投史都華（Carter Stewart Jr.）僅敲2支安打，沒有攻下分數，陷入0：6落後。