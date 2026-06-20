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中職／普悠瑪事故重傷不放棄！王羽飛闖進職棒選秀 台東三巨頭齊祝福

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
王羽飛（左二）歷經普悠瑪事故重傷後重返球場，今天參觀2026台東博覽會棒球特展，台東縣長饒慶鈴（左）、議長吳秀華（右）到場獻上祝福，預祝他在中華職棒選秀會中順利圓夢。記者尤聰光／攝影
王羽飛（左二）歷經普悠瑪事故重傷後重返球場，今天參觀2026台東博覽會棒球特展，台東縣長饒慶鈴（左）、議長吳秀華（右）到場獻上祝福，預祝他在中華職棒選秀會中順利圓夢。記者尤聰光／攝影

曾就讀台東縣卑南國小、卑南國中棒球隊的棒球好手王羽飛，歷經2018年普悠瑪列車翻覆事故重傷後，憑藉對棒球的熱愛與堅定意志，走過漫長復健歷程，如今重新回到熟悉球場，持續朝職棒夢想邁進。日前他參加中華職棒新人測試會順利通過，取得年度選秀資格，再度傳出振奮人心的好消息。

縣長饒慶鈴今特別邀請王羽飛與胞弟王羽翔前往台東第一棒球場，參觀2026台東博覽會「紅土之上」棒球特展，分享台東棒球文化的發展歷程與珍貴記憶。現場包括議長吳秀華、立法委員黃建賓也到場關心，代表鄉親向王羽飛獻上祝福，預祝他在即將到來的中華職棒年度選秀會中順利脫穎而出，開啟職棒生涯新篇章。

縣府指出，王羽飛自小展現優異棒球天分，曾為卑南國中棒球隊重要成員，在青棒階段即備受期待。然而2018年普悠瑪事故發生後，他因傷勢嚴重一度面臨人生與運動生涯中斷的重大考驗，但他並未放棄，靠著驚人毅力完成漫長復健，逐步重返球場。

歷經多年努力，王羽飛持續在大學層級賽事中累積經驗，展現穩定打擊能力與抗壓性。今年參加中華職棒新人測試會，他以穩健表現獲得肯定，成功取得選秀資格，讓多年來的堅持與努力終於迎來重要成果。

饒慶鈴表示，王羽飛一句「想回球場打球」，道出運動員最純粹的初心，也展現台東孩子面對逆境時的韌性與勇氣。她指出，從傷後復健到重返賽場，再到站上職棒選秀門前，每一步都極為不易，今天特別安排參觀棒球特展，希望讓更多人看見台東棒球文化與選手背後的故事。

她強調，台東長年孕育許多優秀棒球人才，王羽飛的經歷正是台東精神的縮影，展現不放棄的態度與堅持夢想的力量。也祝福他在未來選秀中順利被看見，早日穿上職棒戰袍，持續在職棒舞台發光發熱。

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普悠瑪 王羽 台東

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