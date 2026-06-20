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中職／徐基麟酒駕遭中信兄弟開除 中職仍依規章禁賽、罰款

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐基麟。 聯合報系資料照
徐基麟。 聯合報系資料照

中信兄弟隊昨天深夜發出聲明指出，26歲投手徐基麟因涉及酒駕與隱瞞，立即將他開除並且終止合約關係。中職聯盟也在今天表示，雖徐基麟已遭開除，仍會按照規章進行懲處。

徐基麟去年9月發生酒駕自撞，酒測值高達每公升0.72毫克，兄弟球團指出，他在事發當下對球團隱瞞未報，經法院判決書公開後，才讓其重大違法違紀行為曝光，因此依據中華職棒聯盟規章與球員合約，立即開除徐基麟，也會追究其重大違約之損害賠償責任。

中職聯盟已在2021年4月通過酒駕新制加重懲處，針對徐基麟這次的酒駕事件，中職指出：「雖然該球員已遭球團開除，根據相關前例，聯盟仍會按規章進行懲處，將依照違反酒駕規則與不正行為，處以最重禁賽40場、罰款44萬之處分。」

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中信兄弟隊昨天宣布開除火速開除26歲右投徐基麟，主因是去年9月酒駕自撞，還未向球團回報。事件曝光後，徐基麟的黑歷史再被挖出，高中時期曾對學弟施暴，包含旅美好手張弘稜、兄弟隊投手施季定華及許雲山。

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中信兄弟隊26歲投手徐基麟因去年9月發生酒駕自撞肇事，且未主動向球隊回報，遭球團火速開除，還被挖出過去曾持球棒毆打3名學弟及財務問題等黑歷史。徐基麟昨天在二軍登板的比賽，可能成為他生涯最後一場職棒賽事。

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