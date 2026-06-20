中職／曾明星賽票選力壓古林睿煬和徐若熙！徐基麟因酒駕職棒路恐告終

中信兄弟隊26歲投手徐基麟因去年9月發生酒駕自撞肇事，且未主動向球隊回報，遭球團火速開除，還被挖出過去曾持球棒毆打3名學弟及財務問題等黑歷史。徐基麟昨天在二軍登板的比賽，可能成為他生涯最後一場職棒賽事。

徐基麟國小六年級因罹患腎臟病需長期吃藥控制，他仍克服病魔，入選2014年U-15世界盃中華隊，2015年1月更獲得「陳偉殷棒球獎學金」。

徐基麟擁有190公分的優異身材條件，高中畢業後和美國職棒費城人隊簽約，但受到傷勢與疫情影響，只有在2019年新人聯盟出賽1場，2021年新人聯盟出賽7場、小聯盟1A僅2場。

2022年徐基麟被費城人釋出，返台投入中華職棒選秀，獲兄弟第二指名青睞。球團當時給2.5年保障合約，月薪高達20萬元，附帶80萬元激勵獎金，期待他成為球隊本土先發投手。

2023年徐基麟在一軍出賽10場都是後援，2024年轉任先發，生涯前3場先發都拿下勝投，明星賽球迷網路票選更是先發投手第一，力壓「絕代雙驕」古林睿煬和徐若熙。不過徐基麟該季只在一軍留下先發7場，4勝2敗，防禦率3.34的成績。去年則因TJ手術整季報銷。

去年季後，兄弟以「個人財務因素與生活紀律問題已經影響到球隊」為由，將他放在60人名單外。沒想到徐基麟早在去年9月就發生酒駕，如今更被翻出高中時期毆打學弟的黑歷史，昨晚被兄弟球團火速解約，職棒路可能因此畫下句點。