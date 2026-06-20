中職／徐基麟黑歷史不只酒駕！曾持棒毆打3名學弟含兄弟隊友

中信兄弟隊昨天宣布開除火速開除26歲右投徐基麟，主因是去年9月酒駕自撞，還未向球團回報。事件曝光後，徐基麟的黑歷史再被挖出，高中時期曾對學弟施暴，包含旅美好手張弘稜、兄弟隊投手施季定華及許雲山。

根據判決書內容，徐基麟見3名學弟於網路發表抱怨他的文章，109年5月22日上午1時30分許進入高雄市立三民高中學生宿舍，自宿舍取得球棒後，持球棒毆打被害人，導致施季定華雙手臂受傷、許雲山左大腿處受傷、張弘稜左側腰骨處受傷。

3名被害學弟選擇不提出刑事傷害告訴，全案仍交由警方介入並送辦。法官審理時，徐基麟對犯行坦承不諱，法院認定違反《社會秩序維護法》第87條第1款「加暴行於人」之規定，裁處新臺幣6000元罰鍰。值得一提的是，被害者之一的施季定華今年加盟兄弟，兩人在二軍成為隊友。

除暴力風波外，徐基麟財務狀況也有問題，去年季後兄弟因他有財務與生活紀律問題，將他移出60人名單外。根據高雄地方法院民事裁定資料，徐基麟112年8月短短一個月，接連簽發2張鉅額本票。第一張120萬元，受票人為和潤企業股份有限公司；另一張為30萬4500元，受票人為裕富數位資融股份有限公司，仍有新臺幣3萬9285元未清償。

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