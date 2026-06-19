中職／徐基麟酒駕自撞酒測值達0.72 法院判處5月有期徒刑

中信兄弟26歲前旅美投手徐基麟今19日下午才在二軍中繼登板，晚間中信兄弟發出聲明指出，徐基麟因涉及酒駕與隱瞞一事，即日起立即開除，終止合約關係，並將追究相關賠償責任；屏東地院判決指出，徐基麟酒駕自撞，酒測值高達每公升0.72毫克，犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金1天1000元。可上訴。

判決指出，2025年9月14晚間9時許，徐基麟在屏東縣九如鄉朋友住處喝啤酒後，隔天15日清晨5時50分開車，開車上路11分鐘後，同日清晨6時1分，撞上路旁電線桿導致車輛翻覆受傷。

警方獲報後到場，徐基麟送往屏東基督教醫院救治，警方到醫院後，上午7時1分測得徐基麟吐氣的酒精濃度達每公升0.72毫克。

判決指出，徐基麟明知道酒後開車除了危害自身安全外，也對其他用路人生命、身體與財產造成高度危險，竟仍置大眾行車的公共安全於不顧，於飲酒後吐氣所含酒精濃度顯逾法定標準值每公升0.25毫克情形，仍執意駕車上路，考量犯後坦承犯行，且此次酒駕初犯，因此判處有期徒刑5月，可易科罰金，1天1000元。可上訴。

徐基麟去年季後爆出個人財務因素及生活紀律問題，球團將他放至60人名單外以示警惕，但徐基麟被簽回續留職棒後，如今又爆出酒駕重大違紀，遭到兄弟開除。