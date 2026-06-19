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中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

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中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟先發投手徐基麟。本報資料照片
中信兄弟先發投手徐基麟。本報資料照片

中信兄弟26歲前旅美投手徐基麟今天下午才在二軍中繼登板，晚間中信兄弟發出聲明指出，徐基麟因涉及酒駕與隱瞞一事，即日起立即開除，終止合約關係，並將追究相關賠償責任。

徐基麟去年季後爆出個人財務因素及生活紀律問題，球團將他放至60人名單外以示警惕，但徐基麟被簽回續留職棒後，如今又爆出酒駕重大違紀，遭到兄弟開除。

中信兄弟球團今天針對徐基麟涉及酒駕與隱瞞一事，發表嚴正聲明如下：

球員徐基麟於民國114年9月14日發生酒駕自撞事故，導致車輛翻覆受傷。事發當下，徐基麟對球團隱瞞未報，經法院判決書公開後，致使其重大違法違紀行為曝光。

酒駕行為嚴重危害社會安全，且事後隱瞞情節重大。中信兄弟球團依據中華職棒聯盟規章與球員合約，決定自即日起立即開除徐基麟，終止合約關係，並將依約追究其重大違約之損害賠償責任。

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