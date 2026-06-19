中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠今天敲雙響砲，龍隊單場敲出破隊史紀錄的23支安打，最終以11：3大勝樂天桃猿隊，上半季封王M1；而同日他的兄弟、富邦悍將隊張育成也有雙轟表現，賽後聽及這項消息，吉力吉撈・鞏冠直呼：「He is my brother餒！」

2026-06-19 21:46