中職／和張育成同日雙響砲 吉力吉撈：He is my brother餒

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠今天敲雙響砲，龍隊單場敲出破隊史紀錄的23支安打，最終以11：3大勝樂天桃猿隊，上半季封王M1；而同日他的兄弟、富邦悍將隊張育成也有雙轟表現，賽後聽及這項消息，吉力吉撈・鞏冠直呼：「He is my brother餒！」

吉力吉撈・鞏冠傷癒歸隊後的首轟在今天首局出爐，從艾菩樂手中敲出3分全壘打，而龍隊8局打完已將比數拉開為10：3，落後7分的猿隊在第9局推出野手、有「超級工具人」之稱的余德龍登板，吉力吉撈・鞏冠率先上場再敲一發中外野陽春彈。

這是吉力吉撈・鞏冠生涯第7度單場至少雙轟演出，也是余德龍生涯登板7場首度挨轟，賽後吉力吉撈・鞏冠說：「看到投手換成野手，滿新鮮的，本來只期許能打到球，沒想到他打那麼遠。」

龍隊贏球後上半季封王魔術數字降至M1，同日只要富邦悍將隊也輸球，就能拋下紅色彩帶，但悍將今天也是火力全開，單場擊出4發全壘打，包括張育成本季第3度、生涯第4次單場雙響砲，終場以11：6擊敗中信兄弟，讓龍隊想封王還要再等等。

賽後聽聞自己的好友張育成今天也有雙響砲表現，吉力吉撈・鞏冠興奮直呼「He is my brother餒！（他是我的兄弟）」他也提到，張育成先前也有歷經傷勢，「他有打出他的身價，也替他很開心，希望他可以越來越好。」

味全龍吉力吉撈．鞏冠單場雙響砲。記者葉信菉／攝影