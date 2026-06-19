玉山盃／陳昱勛眼神堅定完投 高雄睽違6年闖冠軍戰

玉山盃青棒賽4強高雄市今天與台東縣隊交手，高雄市先發投手陳昱勛比賽後半段遇到危機，但眼神自信告訴教練還可以，完投7局失1分，率隊以3比1搶勝，睽違6年晉級冠軍戰。

115年玉山盃青棒賽4強高雄市隊與台東縣隊交手，高雄市開賽就有攻勢，1局上抓準台東縣隊投手開賽不穩，靠著接連四壞保送、失誤、野手選擇先攻下2分，4局上胡誠恩率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後全永樂二壘打，替球隊多添1分保險分。

高雄市隊派出投手陳昱勛先發，前4局僅被敲出1支安打，沒讓台東縣隊有太多攻勢，5局下1人出局後接連投出四壞保送，2人出局後被敲出安打失掉1分。

陳昱勛投到7局再有狀況，保送首名打者，2人出局後被敲出安打，但及時回穩，完投幫助球隊守住勝利；總計用98球投7局，僅被敲出3支安打，投出9次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

高雄市隊總教練石弘傑稱讚陳昱勛表現完美，好球數都有先搶到，直球、變化球都投得有水準，比賽後半段有危機，但是用眼神告訴教練很有自信。

高雄市繼2020年後再闖玉山盃冠軍戰，明天將與新北市爭冠。石弘傑表示，今天打擊殘壘多，不然應該不會這麼辛苦，明天小細節要做得更好，面對冠軍戰不用太多提醒，鼓勵球員好好發揮、好好休息。

陳昱勛表示，賽前才知道要扛4強賽先發，做好準備上場，今天好球率高是做得好的地方，不刻意追求速度、丟進去給打者打，最後一局有狀況，教練喊暫停，也有想過會不會被換掉，但很想要拚完。

高雄市隊此次以普門中學為主體組隊參賽，石弘傑感謝佛光山和三好體協動員加油團到場為球員加油，也讓球員更有安定感。