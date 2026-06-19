快訊

在球場才做家事是哪招？網友以海報踢爆日本男性「雙標」

中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

以色列、真主黨自19日起停火…美高階官員證實！揭促成協議人員

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山盃／陳昱勛眼神堅定完投 高雄睽違6年闖冠軍戰

中央社／ 新北19日電
115年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰19日晚間由高雄市隊與台東縣隊交手，高雄先發投手陳昱勛（圖）完投7局僅失1分，率隊以3比1搶勝、睽違6年晉級冠軍戰。 中央社
115年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰19日晚間由高雄市隊與台東縣隊交手，高雄先發投手陳昱勛（圖）完投7局僅失1分，率隊以3比1搶勝、睽違6年晉級冠軍戰。 中央社

玉山盃青棒賽4強高雄市今天與台東縣隊交手，高雄市先發投手陳昱勛比賽後半段遇到危機，但眼神自信告訴教練還可以，完投7局失1分，率隊以3比1搶勝，睽違6年晉級冠軍戰。

115年玉山盃青棒賽4強高雄市隊與台東縣隊交手，高雄市開賽就有攻勢，1局上抓準台東縣隊投手開賽不穩，靠著接連四壞保送、失誤、野手選擇先攻下2分，4局上胡誠恩率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後全永樂二壘打，替球隊多添1分保險分。

高雄市隊派出投手陳昱勛先發，前4局僅被敲出1支安打，沒讓台東縣隊有太多攻勢，5局下1人出局後接連投出四壞保送，2人出局後被敲出安打失掉1分。

陳昱勛投到7局再有狀況，保送首名打者，2人出局後被敲出安打，但及時回穩，完投幫助球隊守住勝利；總計用98球投7局，僅被敲出3支安打，投出9次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

高雄市隊總教練石弘傑稱讚陳昱勛表現完美，好球數都有先搶到，直球、變化球都投得有水準，比賽後半段有危機，但是用眼神告訴教練很有自信。

高雄市繼2020年後再闖玉山盃冠軍戰，明天將與新北市爭冠。石弘傑表示，今天打擊殘壘多，不然應該不會這麼辛苦，明天小細節要做得更好，面對冠軍戰不用太多提醒，鼓勵球員好好發揮、好好休息。

陳昱勛表示，賽前才知道要扛4強賽先發，做好準備上場，今天好球率高是做得好的地方，不刻意追求速度、丟進去給打者打，最後一局有狀況，教練喊暫停，也有想過會不會被換掉，但很想要拚完。

高雄市隊此次以普門中學為主體組隊參賽，石弘傑感謝佛光山和三好體協動員加油團到場為球員加油，也讓球員更有安定感。

2026世足賽

高雄 玉山盃

延伸閱讀

玉山盃／張乙安失誤用打擊補回 新北連兩屆晉冠軍戰

玉山盃／張仲凱2安2打點 攻跑守兼具將挑戰選秀

玉山盃／高雄市投捕立大功 顏浩恩關鍵雙安、邱孝佑5局0失分壓制桃園

玉山盃／陳耀杰3打點抗壓性佳 重訓進步多拚青棒國手

相關新聞

中職／徐基麟酒駕自撞酒測值達0.72 法院判處5月有期徒刑

中信兄弟26歲前旅美投手徐基麟今19日下午才在二軍中繼登板，晚間中信兄弟發出聲明指出，徐基麟因涉及酒駕與隱瞞一事，即日起立即開除，終止合約關係，並將追究相關賠償責任；屏東地院判決指出，徐基麟酒駕自撞，酒測值高達每公升0.72毫克，犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金1天1000元。可上訴。

中職／重大違法違紀！徐基麟酒駕且隱瞞 遭中信兄弟開除

中信兄弟26歲前旅美投手徐基麟今天下午才在二軍中繼登板，晚間中信兄弟發出聲明指出，徐基麟因涉及酒駕與隱瞞一事，即日起立即開除，終止合約關係，並將追究相關賠償責任。

玉山盃／陳昱勛眼神堅定完投 高雄睽違6年闖冠軍戰

玉山盃青棒賽4強高雄市今天與台東縣隊交手，高雄市先發投手陳昱勛比賽後半段遇到危機，但眼神自信告訴教練還可以，完投7局失1...

中職／和張育成同日雙響砲 吉力吉撈：He is my brother餒

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠今天敲雙響砲，龍隊單場敲出破隊史紀錄的23支安打，最終以11：3大勝樂天桃猿隊，上半季封王M1；而同日他的兄弟、富邦悍將隊張育成也有雙轟表現，賽後聽及這項消息，吉力吉撈・鞏冠直呼：「He is my brother餒！」

玉山盃／張乙安失誤用打擊補回 新北連兩屆晉冠軍戰

玉山盃青棒賽4強新北市隊張乙安今天開賽失誤，讓球隊一度3分落後，用打擊補回、單場2安2打點，他表示不足的明天補上，率隊以...

玉山盃／陳耀杰3打點抗壓性佳 重訓進步多拚青棒國手

玉山盃青棒賽4強新北市高二野手陳耀杰抗壓性強，單場3打點，兩度幫助球隊扳平比數，助隊晉級冠軍戰；陳耀杰加強重訓力量進步多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。