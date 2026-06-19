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中職／大比分落後逼出余德龍第7度登板 首度挨轟還解鎖生涯首K
樂天桃猿今天在主場迎戰味全龍隊，首局就被打下6分，8局結束陷入3：10的落後，推出剛過38歲生日的內野手余德龍，是他生涯第7度以投手身份上場，生涯首度挨轟、生涯首K同日出爐。
余德龍在9局上登板投球，面對首名打者吉力吉撈・鞏冠，被轟出中外野陽春砲，是他生涯首度挨轟，隨後被李凱威敲出安打，接著K掉代打的林孝程，是他生涯送出的第一次三振，馬上再K掉張祐嘉，連飆2K後又被林辰勳敲出安打，之後製造內野飛球出局。
余德龍後援1局用31球，有17顆好球，被揮出3支安打，因陽春砲失1分，送出2次三振，失1分。
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