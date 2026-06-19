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中職／單場23安破隊史…味全龍上半季封王數字M1 明移師澄清湖有望拋彩帶

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
吉力吉撈・鞏冠首局轟出3分砲。記者葉信菉／攝影
吉力吉撈・鞏冠首局轟出3分砲。記者葉信菉／攝影

味全龍隊力拚上半季封王，今天在桃園球場面對樂天桃猿隊，一開賽就爆打12人次灌進6分，單場敲出23支安打破隊史紀錄，包括吉力吉撈・鞏冠的雙響砲，終場以11：3大勝猿隊；然而因富邦悍將隊擊敗中信兄弟，龍隊封王魔術數字僅降至M1，明天移師澄清湖棒球再戰。

猿隊面臨連續兩年上半季成為被拋彩帶的苦主，今天先發投手艾菩樂面對前東家味全龍，一開賽就大崩盤，龍隊前兩棒都上壘後，靠著二壘手許賀捷的失誤跑回第1分，吉力吉撈・鞏冠接著轟出右外野方向的3分全壘打，本季第1轟就出現在關鍵戰役，龍隊開賽只花6分鐘就打下4：0領先。

接著上場的3名打者繼續有攻勢攻佔滿壘，龍隊開賽起連續7棒上壘，接著劉俊緯、郭天信都敲安打追加分數，龍隊前6棒都回到本壘得分，單局打了12人次、敲出7支安打，首局就拉開6：0領先。

3局下猿隊有林政華敲出2分砲（本季第2轟），但火力難與龍隊抗衡。 

龍隊在5局上2出局後連續4棒敲出安打又添2分。8局上攻勢再起，面對猿隊牛棚投手陳柏豪，王順和敲出左外野陽春砲（本季第2轟）， 陳子豪揮出三壘打後，林辰勳的安打帶有1分打點，將比數拉開為10：1，劉俊緯再敲安打，也是龍隊此戰的第20支安打。

猿隊雖在8局下追回1分，但8局打完仍處於7分落後，第9局換上剛過38歲生日的內野手余德龍登板投球，是他生涯第7度以投手身份上場，面對首名打者吉力吉撈・鞏冠，被轟出中外野陽春砲，是他生涯首度挨轟，吉力吉撈・鞏冠則演出本季首度單場雙響砲。

余德龍單局被敲出3支安打失1分，也送出2次三振，生涯首K出爐。龍隊則是單場猛敲23支安打，寫下隊史新紀錄。

味全龍最終以大勝收場，對戰桃猿7連勝，本季交手拿下9勝2敗，但因富邦悍將在洲際球場以11：6擊敗中信兄弟，龍隊上半季封王魔術數字降至M1，想封王還要再等等，明天移師澄清湖棒球場對上台鋼雄鷹，只要贏球或是同日悍將敗給桃猿，都將能拋下封王彩帶。

吉力吉撈・鞏冠單場雙響砲。記者葉信菉／攝影
吉力吉撈・鞏冠單場雙響砲。記者葉信菉／攝影

味全龍上半季封王M1。記者葉信菉／攝影
味全龍上半季封王M1。記者葉信菉／攝影

味全龍上半季封王M1。記者葉信菉／攝影
味全龍上半季封王M1。記者葉信菉／攝影

味全龍拚上半季封王，龍迷湧入桃園球場右外野。記者葉信菉／攝影
味全龍拚上半季封王，龍迷湧入桃園球場右外野。記者葉信菉／攝影

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味全龍 澄清湖 中職

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