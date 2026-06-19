中職／「原來不是只有黃色可以⋯⋯」 吉力吉撈被外野龍迷震撼

味全龍力拚上半季冠軍好事多磨，今天在桃園球場以11：3大勝樂天桃猿，將封王魔術數字降至M1，因同日富邦悍將隊贏球，上半季封王彩帶還拋不出手，但外野的擠爆的龍迷已讓龍將們看了十分感動，吉力吉撈・鞏冠說：「原來不是只有黃色可以，紅色也可以。」

吉力吉撈・鞏冠今天一開賽就轟出3分全壘打，本季首轟棒打猿隊洋投艾菩樂，之後在9局上又從猿隊野手余德龍手中敲出一發中外野陽春全壘打，生涯第7度單場至少雙轟，打下4分打點，拿下單場MVP。

吉力吉撈・鞏冠在今年4月比賽中受傷，造成左膝後十字韌帶撕裂，歷經兩個月的復健後歸隊，此戰有雙轟表現，總教練葉君璋直言：「看到他今天這樣的表現，的確是放心不少。」

吉力吉撈・鞏冠表示，從受傷回來之後，葉總給了他很多時間，也在打擊上提供他很多寶貴的意見，今天自己的感覺有比較好一點，攻擊策略也有做好，「不只是我，其他隊友也做得很好。」

龍隊今天只要贏球加上悍將隊同日輸球，上半季即登頂，今天桃園球場右外野門票售罄，等著拋彩帶的龍迷將外野染成一片紅海，吉力吉撈・鞏冠直呼「第一次看到那麼多⋯⋯」，他提到，因今天外野座席全開，場面更壯觀，「覺得說，哦，原來不是只有黃色可以，紅色也可以。」

葉總也坦言，看到外野擠滿的球迷，確實很感動，「畢竟這兩年的狀況不是特別好，今年看到球迷又熱情地支持我們，我是真的滿感動的。」

沒能成功拋出的紅色彩帶，龍隊明天移師澄清湖棒球場再戰，吉力吉撈・鞏冠向龍迷們喊話，「路上小心，希望大家明天可以在高雄一起拋彩帶。」

龍迷擠滿右外野等封王。記者葉信菉／攝影