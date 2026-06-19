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中職／悍將單局3轟平隊史 張育成本季第3度單場雙響砲

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將隊長范國宸帶頭上演煙火秀。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊長范國宸帶頭上演煙火秀。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊上半季封王還未完全絕望，今天在洲際棒球場對上中信兄弟，重砲手同場上演全壘打煙火秀，4局上范國宸、王念好、張育成接連開轟，單局3轟追平隊史最多、打下7分大局，張育成接著在6局上再敲一轟，單場雙響砲。

味全龍隊上半季封王魔術數字已降至M2，想要在今天拋下紅色彩帶的條件，除了龍隊自己在桃園球場擊敗樂天桃猿隊，還要寄望富邦悍將輸球，但悍將隊沒有要讓龍隊輕易登頂。

悍將張育成今天重回先發打線，為求火力最大化，近期打擊近況絕佳的內野手董子恩不僅續扛開路先鋒，更是生涯首度以外野手身份上陣，被排為左外野手，而他前兩打席都敲出安打，包括在3局上先替球隊打下1：0領先，連續4場比賽至少敲雙安。

4局下悍將隊火力大放送，范國宸一上場就轟出左外野陽春砲，用本季第8轟回到全壘打王競逐行列，近4戰敲2轟，接著林書逸二壘打後，王念好揮出左外野2分全壘打，是他近3戰的第2轟、本季第5轟，悍將隊之後靠接連攻勢再添1分，張育成在一壘有人時上場，也轟出一發左外野2分彈。

悍將隊單局3轟追平隊史紀錄，光是第4局就打下7分，讓勝騎士僅投3.2局退場，被敲9安（3轟），單場失8分寫下個人生涯新高，其中僅4分是自責分。

6局上面對兄弟第3任投手謝榮豪，張育成一上場再敲一發左外野陽春全壘打，本季第8、9轟同場出爐，獨居聯盟全壘打王，這也是他本季第3次、生涯第4次單場雙響砲。

富邦悍將董子恩生涯首度守外野。圖／富邦悍將提供
富邦悍將董子恩生涯首度守外野。圖／富邦悍將提供

富邦悍將張育成單場雙響砲。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成單場雙響砲。圖／富邦悍將提供

富邦悍將張育成。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成。圖／富邦悍將提供

富邦悍將王念好近3戰敲2轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將王念好近3戰敲2轟。圖／富邦悍將提供

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張育成 中職 范國宸

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