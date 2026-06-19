中職／雙獅會台南登場 渡邊久信曝曾騎車環島「算是半個台灣人」

統一7-ELEVEN獅「2026台日雙獅交流會」本周在台南亞太棒球場登場，今天賽前場外活動，獅隊特別邀請日職西武獅隊黃金世代選手渡邊久信及潮崎哲也，與台灣球迷進行見面會，分享訪台經驗和想法。

渡邊久信、潮崎哲也在今年「雙獅會」一登台，立刻受到台下球迷熱烈歡迎，渡邊久信先用台語和中文向球迷打招呼，並提醒球迷天氣炎熱，要注意身體狀況；潮崎哲也也親切地用中文和球迷問好。

提及台灣球迷的印象，渡邊久信表示，大約二十幾年前有來台打過台灣大聯盟，比起當年，現在球迷變得更多且更加熱情。潮崎哲也則是昨日已先至亞太球場觀賽，深深感受到台南是一個非常熱愛棒球的城市，兩位也對近幾年台灣球場環境日漸提升讚譽有加。

渡邊久信補充，在台灣打球的那三年，他會把握空檔騎機車出門遊玩，也曾有過環島經驗，基本上台灣的每個地方他都有去過，「我也算是半個台灣人了。」潮崎哲也則說，其實他對來台比賽的記憶比較少，但對於台灣有許多美食和旅遊景點非常深刻。

談論到西武獅黃金時期，潮崎哲也表示，當時野手比較偏向各自訓練，投手則是團隊訓練，所以每位投手感情都很好。他補充，渡邊久信非常照顧他，甚至潮崎哲也覺得已經有吃到一台賓士車左右的餐費，更顯現出投手群感情融洽。

潮崎哲也把握機會分享另一則故事，「每當渡邊久信先發的時候，我身為中繼投手，都想助他一臂之力拿到勝利，但渡邊久信投球踩出的步伐和我的步伐有些差距，因為踩的地方不同，有時候會滑倒，即使我想丟好，也沒有辦法丟得很好。」小趣事也讓台下球迷哄堂大笑。