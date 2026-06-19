快訊

穿「耶穌愛你」衣偷情…女老師激戰6生 成人網遭學生抓包威脅加分

觀眾被當冤大頭？金馬影后演話劇「台詞一句沒背」遭轟掀退票潮

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山盃／陳耀杰3打點抗壓性佳 重訓進步多拚青棒國手

中央社／ 新北19日電
115年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰19日登場，新北市隊高二野手陳耀杰（左）抗壓性強，單場貢獻3打點，兩度助隊扳平比數，新北市終場就以10比4擊敗台南市隊晉級冠軍戰。 中央社
115年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰19日登場，新北市隊高二野手陳耀杰（左）抗壓性強，單場貢獻3打點，兩度助隊扳平比數，新北市終場就以10比4擊敗台南市隊晉級冠軍戰。 中央社

玉山盃青棒賽4強新北市高二野手陳耀杰抗壓性強，單場3打點，兩度幫助球隊扳平比數，助隊晉級冠軍戰；陳耀杰加強重訓力量進步多，也希望拚青棒國手資歷。

115年玉山盃青棒賽4強新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊開賽一度3分落後，1局下靠著張乙安、黃世堯接連安打先追1分，關鍵時刻陳耀杰適時安打、一棒2分扳平比數。

台南市隊2局上超前比數，陳耀杰3局下高飛犧牲打再度幫助球隊扳平比數，新北市隊攻勢串聯搶分，終場以10比4搶勝、晉級冠軍戰。

陳耀杰單場3打點，總教練楊孝承表示，陳耀杰大賽經驗多，從一年級開始，關鍵時刻就常常跳出來，抗壓性好，升上高二後力量進步很多，除了球隊開的重量課表外，也都會額外加強。

陳耀杰表示，1局下的打席，對上台南市隊球速不錯的投手吳杰叡，策略就是抓直球攻擊，至於3局的高飛犧牲打，就是考驗基本功時候，把教練給的任務做好。

陳耀杰連兩年打玉山盃，他表示，多打大賽磨練會更有責任感，高中階段擊球率有進步，也有想要練壯一點，重量訓練與飲食增重並行，從3月體重約65公斤，現在增重到75公斤，打擊距離明顯增加，也希望可以拚青棒國手資歷。

2026世足賽

玉山盃

延伸閱讀

玉山盃／張仲凱2安2打點 攻跑守兼具將挑戰選秀

玉山盃／高雄市投捕立大功 顏浩恩關鍵雙安、邱孝佑5局0失分壓制桃園

MiLB／鄭宗哲單場3安本季第7轟出爐 林昱珉優質先發勝

中職／桃猿馬傑森手感復燃 4安5打點擊退雄鷹

相關新聞

中職／和張育成同日雙響砲 吉力吉撈：He is my brother餒

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠今天敲雙響砲，龍隊單場敲出破隊史紀錄的23支安打，最終以11：3大勝樂天桃猿隊，上半季封王M1；而同日他的兄弟、富邦悍將隊張育成也有雙轟表現，賽後聽及這項消息，吉力吉撈・鞏冠直呼：「He is my brother餒！」

玉山盃／張乙安失誤用打擊補回 新北連兩屆晉冠軍戰

玉山盃青棒賽4強新北市隊張乙安今天開賽失誤，讓球隊一度3分落後，用打擊補回、單場2安2打點，他表示不足的明天補上，率隊以...

玉山盃／陳耀杰3打點抗壓性佳 重訓進步多拚青棒國手

玉山盃青棒賽4強新北市高二野手陳耀杰抗壓性強，單場3打點，兩度幫助球隊扳平比數，助隊晉級冠軍戰；陳耀杰加強重訓力量進步多...

中職／大比分落後逼出余德龍第7度登板 首度挨轟還解鎖生涯首K

樂天桃猿今天在主場迎戰味全龍隊，首局就被打下6分，8局結束陷入3：10的落後，推出剛過38歲生日的內野手余德龍，是他生涯第7度以投手身份上場，生涯首度挨轟、生涯首K同日出爐。

中職／單場23安破隊史含3轟 味全龍上半季封王M1移師澄清湖拋彩帶

味全龍隊力拚上半季封王，今天在桃園球場面對樂天桃猿隊，一開賽就爆打12人次灌進6分，單場敲出23支安打破隊史紀錄，包括吉力吉撈・鞏冠的雙響砲，終場以11：3大勝猿隊；然而因富邦悍將隊擊敗中信兄弟，龍隊封王魔術數字僅降至M1，明天移師澄清湖棒球再戰。

中職／「原來不是只有黃色可以⋯⋯」 吉力吉撈被外野龍迷震撼

味全龍力拚上半季冠軍好事多磨，今天在桃園球場以11：3大勝樂天桃猿，將封王魔術數字降至M1，因同日富邦悍將隊贏球，上半季封王彩帶還拋不出手，但外野的擠爆的龍迷已讓龍將們看了十分感動，吉力吉撈・鞏冠說：「原來不是只有黃色可以，紅色也可以。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。