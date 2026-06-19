玉山盃／陳耀杰3打點抗壓性佳 重訓進步多拚青棒國手

玉山盃青棒賽4強新北市高二野手陳耀杰抗壓性強，單場3打點，兩度幫助球隊扳平比數，助隊晉級冠軍戰；陳耀杰加強重訓力量進步多，也希望拚青棒國手資歷。

115年玉山盃青棒賽4強新北市隊今天與台南市隊交手，新北市隊開賽一度3分落後，1局下靠著張乙安、黃世堯接連安打先追1分，關鍵時刻陳耀杰適時安打、一棒2分扳平比數。

台南市隊2局上超前比數，陳耀杰3局下高飛犧牲打再度幫助球隊扳平比數，新北市隊攻勢串聯搶分，終場以10比4搶勝、晉級冠軍戰。

陳耀杰單場3打點，總教練楊孝承表示，陳耀杰大賽經驗多，從一年級開始，關鍵時刻就常常跳出來，抗壓性好，升上高二後力量進步很多，除了球隊開的重量課表外，也都會額外加強。

陳耀杰表示，1局下的打席，對上台南市隊球速不錯的投手吳杰叡，策略就是抓直球攻擊，至於3局的高飛犧牲打，就是考驗基本功時候，把教練給的任務做好。

陳耀杰連兩年打玉山盃，他表示，多打大賽磨練會更有責任感，高中階段擊球率有進步，也有想要練壯一點，重量訓練與飲食增重並行，從3月體重約65公斤，現在增重到75公斤，打擊距離明顯增加，也希望可以拚青棒國手資歷。