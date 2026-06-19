玉山盃／張乙安失誤用打擊補回 新北連兩屆晉冠軍戰

玉山盃青棒賽4強新北市隊張乙安今天開賽失誤，讓球隊一度3分落後，用打擊補回、單場2安2打點，他表示不足的明天補上，率隊以10比4擊敗台南市，連兩屆晉級冠軍戰。

115年玉山盃青棒賽4強台南與新北交手，新北市隊張乙安開賽出現守備失誤，台南市再靠觸身球保送、陳鑫安適時安打先馳得點，曾翊瑋關鍵安打，一棒送回2分，也把新北市隊先發投手許宸緯打退場。

新北市隊1局下追分，張乙安、黃世堯接連安打先追1分，滿壘局面，陳耀杰關鍵安打，一棒送回2分、扳平比數；台南市隊2局上再靠著新北市隊失誤跑回超前分。

新北市隊3局下再起攻勢，靠著失誤、安打、陳耀杰高飛犧牲打再度將比數扳平，接著失誤跑回超前分，再靠接連保送、安打添分，張乙安二壘打、一棒2分拉開領先差距，5局下再多添2分保險分，順利贏得比賽。

新北市隊總教練楊孝承表示，先發投手許宸緯賽前狀況不錯，開賽受到守備狀況影響，但投手群的用球數都控制在40顆之內，明天還是會繼續備戰；許宸緯投0.2局失掉3分都非責失分、無關勝敗。

新北市隊投手楊曜丞中繼3局，僅被敲出1支安打，投出3次三振，無失分，幫助球隊搶勝，拿下勝投。

張乙安首局失誤讓球隊一度居於3分落後，楊孝承表示，太過心急，對張乙安說「欠3分」，希望張乙安用打擊打回來。

張乙安單場2安2打點，他苦笑說，傳球一直是最有自信的部分，今天首局球有點滑掉形成暴傳，因為失誤讓球隊失分落後，但對自己打擊有把握，總計打回2分，欠的1分，明天再補上。

新北市晉級冠軍戰，張乙安表示，面對冠軍戰，平常心，想辦法拿出應有的表現，相信不會差太多。楊孝承表示，最後一場穩紮穩打，靠團隊的力量搶勝。