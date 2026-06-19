中職／威能帝下周歸隊不樂觀？ 麥斯威尼下二軍計畫急轉彎

樂天桃猿隊上周賽事受到連日大雨影響，洋投麥斯威尼歷經11天沒出賽後，昨天首度後援登板，但投了3局失4分，是不是期末考？總教練曾豪駒笑說：「還沒啦。」但周末兩戰會交給兩名本土投手陳克羿、劉家翔。

猿隊昨天由魔爾曼先發出戰味全龍隊，主投6局失3分吞敗投，之後換上麥斯威尼接手後援3局失4分，狀況仍不理想，本季麥斯威尼出賽9場，合計投44.1局，出現24次四壞球保送，戰績1勝4敗，防禦率達5.08。

曾豪駒指出，昨天會讓麥斯威尼後援出賽，主要是因球隊補賽較多，為避免牛棚消耗太大，加上麥斯威尼前一次登板已是6月6日，11天沒有出賽，因此安排他擔任長中繼。

今天賽前曾總原本透露，會讓麥斯威尼下二軍調整，如此一來，目前一軍剩下魔爾曼及艾菩樂2名洋投，本周5場賽事推出3名本土投手應戰，除了已在周三登板的曾家輝，周末兩戰依序排出陳克羿及劉家翔應戰。

王牌洋投威能帝日前因肩膀發炎被降二軍，已超過一個月未在一軍出賽，今天在二軍進行第二場復健賽，曾總賽前指出，「如果他投完沒什麼問題，下禮拜就會回到輪值。」然而威能帝今天面對中信兄弟二軍投2.1局用55球，被揮出5支安打，包括岳東華的全壘打，失2分。

若是威能帝還無法歸隊，猿隊面對下周6連戰，投手戰力吃緊，猿隊最終沒有在今天賽前作出選手異動，繼續把麥斯威尼留在一軍名單中。