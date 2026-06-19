快訊

梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

Uber Eats外送員毒駕被逮 客人等不到炸雞到場自取「直接目睹」傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／孫易磊明先發出戰軟銀拚2連勝 對手不是徐若熙

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊將先發出戰軟銀，可惜對手不是徐若熙無緣台灣對決。 北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供
孫易磊將先發出戰軟銀，可惜對手不是徐若熙無緣台灣對決。 北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供

日職火腿隊今天起在主場與軟銀隊展開3連戰，明天雙方第2場交手，火腿確定排出21歲孫易磊登板，軟銀則是推出洋投史都華（Carter Stewart Jr.）應戰，台灣球迷期待的「寶島對決」沒能如願上演。

日前日本媒體提前揭露，孫易磊將在本周對上軟銀之戰再獲先發機會，火腿隊今天在雙方系列賽首戰推出伊藤大海，如今也公布由孫易磊扛明天的第2戰；原本外界推測，軟銀有機會排出陣中的台灣投手徐若熙同場登板，但最終沒如願。

孫易磊在本月11日迎接本季初登板，對上橫濱隊先發6局沒有失分，只被敲出2支安打，送出8次三振，最快球速達158公里寫下生涯最速，收下個人日職生涯首勝，並且為自己贏得續留輪值的機會。

孫易磊去年生涯初登板、初先發都是對戰軟銀，而今年在初登板展現出更成熟且「進化」的樣貌，明天再戰軟銀的表現也值得期待，將爭取對戰首戰、本季第2勝。

2026世足賽

徐若熙 孫易磊 軟銀

延伸閱讀

日職／孫易磊預計周末先發登板對決軟銀 日媒形容是「秘密武器」

日職／軟銀教練直言徐若熙天賦驚人 專家看好延續出色表現

日職／可能陷連戰地獄又強碰軟銀 阪神要用鐵腕克服恐鷹症

MLB／鄧愷威先發地位暫時不動 22日對決守護者期待甩掉3連敗

相關新聞

中職／威能帝下周歸隊不樂觀？ 麥斯威尼下二軍計畫急轉彎

樂天桃猿隊上周賽事受到連日大雨影響，洋投麥斯威尼歷經11天沒出賽後，昨天首度後援登板，但投了3局失4分，是不是期末考？總教練曾豪駒笑說：「還沒啦。」但周末兩戰會交給兩名本土投手陳克羿、劉家翔。

日職／孫易磊明先發出戰軟銀拚2連勝 對手不是徐若熙

日職火腿隊今天起在主場與軟銀隊展開3連戰，明天雙方第2場交手，火腿確定排出21歲孫易磊登板，軟銀則是推出洋投史都華（Carter Stewart Jr.）應戰，台灣球迷期待的「寶島對決」沒能如願上演。

棒球／普悠瑪倖存少年拚中職 饒慶鈴：當年他張大眼說想打球

2018年普悠瑪列車翻覆事故震驚全台，事故造成多人死傷，其中來自台東卑南國中的棒球少年王羽飛當時身受重傷，一度在鬼門關前徘徊。事隔近8年，王羽飛不僅重返球場，更通過今年中華職棒新人測試會，朝職棒夢再跨出重要一步。台東縣長饒慶鈴昨晚在臉書分享這段故事，為他加油打氣，也讓許多網友深受感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。