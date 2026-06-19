日職／孫易磊明先發出戰軟銀拚2連勝 對手不是徐若熙

日職火腿隊今天起在主場與軟銀隊展開3連戰，明天雙方第2場交手，火腿確定排出21歲孫易磊登板，軟銀則是推出洋投史都華（Carter Stewart Jr.）應戰，台灣球迷期待的「寶島對決」沒能如願上演。

日前日本媒體提前揭露，孫易磊將在本周對上軟銀之戰再獲先發機會，火腿隊今天在雙方系列賽首戰推出伊藤大海，如今也公布由孫易磊扛明天的第2戰；原本外界推測，軟銀有機會排出陣中的台灣投手徐若熙同場登板，但最終沒如願。

孫易磊在本月11日迎接本季初登板，對上橫濱隊先發6局沒有失分，只被敲出2支安打，送出8次三振，最快球速達158公里寫下生涯最速，收下個人日職生涯首勝，並且為自己贏得續留輪值的機會。

孫易磊去年生涯初登板、初先發都是對戰軟銀，而今年在初登板展現出更成熟且「進化」的樣貌，明天再戰軟銀的表現也值得期待，將爭取對戰首戰、本季第2勝。