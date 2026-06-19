棒球／普悠瑪倖存少年拚中職 饒慶鈴：當年他張大眼說想打球

2018年普悠瑪列車翻覆事故震驚全台，事故造成多人死傷，其中來自台東卑南國中的棒球少年王羽飛當時身受重傷，一度在鬼門關前徘徊。事隔近8年，王羽飛不僅重返球場，更通過今年中華職棒新人測試會，朝職棒夢再跨出重要一步。台東縣長饒慶鈴昨晚在臉書分享這段故事，為他加油打氣，也讓許多網友深受感動。

饒慶鈴表示，日前翻出一張與王羽飛的合照，那是普悠瑪事故發生約10個月後拍攝的照片。她回憶，當年曾前往宜蘭醫院探視正在治療中的王羽飛，當時他歷經多次手術，全身包覆著厚重的醫療器材與繃帶，但仍睜大眼睛堅定地對她說：「我想回球場打球。」

這句話讓饒慶鈴印象深刻。她說，當時沒有人能確定這名少年未來是否還能站上球場，但羽飛從未放棄自己熱愛的棒球，一步一步走過漫長復健路程，用行動證明夢想值得堅持。

王羽飛當年隨卑南國中師生搭乘普悠瑪列車北上參加活動，返程途中遇上列車出軌事故，胸部、腰部及腿部受到重創，傷勢相當嚴重，經歷長達3個月治療才逐漸恢復健康。重返校園後，他成功考上棒球名校平鎮高中，繼續追逐球員夢。

雖然高中階段出賽機會有限，但他並未因此停下腳步。畢業後原本計畫進入台東大學發展，後來在教練安排下到中信金融管理學院練球，最終決定留在當地發展。隨著球隊整併至中信科技大學，他也迎來生涯首次大專聯賽8強之旅。

目前就讀中信科大三年級的王羽飛坦言，自己距離職棒舞台仍有一段距離，尤其打擊表現還有進步空間，但他並未放棄成為職棒球員的夢想，希望先在成棒隊累積實力，再尋求更高層級挑戰。同時，他也對培育後進充滿興趣，未來不排除朝教練方向發展。

談到身體狀況，王羽飛表示，普悠瑪事故造成的傷勢早已痊癒，目前僅留下疤痕作為當年的印記。反而是去年練球時右腳踝韌帶斷裂，至今仍影響部分跑動能力。

得知王羽飛順利通過今年中職新人測試會，饒慶鈴也在貼文中開心寫下：「今年中職選秀測試會通過！靜待6月29日佳音。」並祝福這位從重大事故中站起來的台東孩子，能夠朝著夢想持續前進。

從病床上的一句「想回球場打球」，到如今站上職棒選秀門前，王羽飛用近8年的時間，寫下屬於自己的逆轉人生故事。