中職／味全龍上半季最快明天桃園封王 葉總：球員表現更重要

味全龍隊今天在桃園棒球場以7：0完封樂天桃猿，加上同日富邦悍將隊以4：5不敵中信兄弟，龍隊上半季封王魔術數字降至M2，有機會在明天於桃園球場客場登頂，總教練葉君璋也對選手本季的表現感到十分欣慰。

龍隊今天寫下對戰桃猿6連勝，本季的交手合計拿下8勝2敗，其中在桃園球場收下3勝1敗，明天龍隊繼續在桃園球場出賽，由洋投魔神龍對戰艾菩樂，若能贏球加上富邦悍將敗給中信兄弟，就能拋下上半季封王彩帶。

距離登頂只剩一場之遙，葉君璋說：「就是一步一步，真的拿到了，才是值得開心的時候。」但他也隨後改口表示：「其實球員今年有這樣的表現，比較重要。」

而今天在亞太主球場進行的賽事，統一獅隊以7：1擊敗台鋼，但隨著龍隊贏球，兩隊上半季都正式宣告淘汰，排名第2的富邦悍將淘汰指數剩2。