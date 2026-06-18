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中職／會打又會跑！董子恩扛開路先鋒3安+2盜 悍將1分差不敵兄弟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
董子恩。 富邦悍將提供
董子恩。 富邦悍將提供

富邦悍將隊今天客場出戰中信兄弟，董子恩生涯第2度扛開路先鋒，化身悍將核彈頭，單場3安猛打賞，還跑出2次盜壘成功，悍將隊單場9安比兄弟多2支，但投手沒能擋下兄弟攻勢，終場以4：5落敗， 對戰兄弟3連敗，並讓龍隊上半季封王魔術數字降至M2。

董子恩6月被升上一軍後，打擊近況逐漸加溫，前兩戰都敲雙安，此戰被排為先發第1棒。他在2023年10月25日對上統一獅隊時，生涯首度扛開路先鋒，該役5打數敲2安打，還有1分打點，今天第2度打首棒，火力更兇猛。

面對中信兄弟先發投手羅戈，董子恩首打席敲安打後，還跑出本季首次盜壘成功，接著靠范國宸安打跑回全隊第1分。4局上雙方2：2平手局面下，在2出局一、二壘有人時上場，再從羅戈手中敲出中外野方向的安打，敲回超前分，同時跑出單場第2盜。

但兄弟在4局下在滿壘時選到保送將戰局追平，張士綸安打超前比數，6局下王威晨安打再添保險分。

9局上悍將反攻機會，董子恩在二壘有人時，從李振昌手中敲出左外野安打再送回1分，將比數追成1分差，但悍將最終沒能扭轉戰局，以1分差吞敗。

董子恩今天單場3安猛打賞，還有2分打點和2次盜壘成功。他過往常被認為腳程較慢，但本季「跑」出新風貌，過去5個球季在一軍合計僅有3次盜壘成功，今年在二軍則已累積5次盜壘成功，升上一軍後也頻頻有盜壘意圖，今天單場2盜更寫下生涯第一次。

中信兄弟此戰贏球後收下本季第16勝，洋投羅戈繳出先發6局失3分的優質先發，拿下本季第3勝，王威晨則是4打數敲2安，打下3分打點，獲選單場MVP。

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