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中職／伍鐸收生涯第80勝稱「沒隊友就辦不到」 葉總：展現他的價值

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
味全龍隊洋投伍鐸。圖／味全龍提供
味全龍隊洋投伍鐸。圖／味全龍提供

味全龍隊39歲洋投伍鐸今天先發出戰樂天桃猿隊，以6局無失分的表現率隊以7：0贏球拿下個人在中職的第80勝，龍隊總教練葉君璋也肯定伍鐸的貢獻，直言他在重要的比賽仍有展現出他的價值，「希望他繼續往更多勝投邁進。」

伍鐸今天重新回到先發角色，以6局好投壓制猿隊，收下本季第2勝和單場MVP，同時生涯在中職累積80勝，勝場數排名聯盟史上第9、洋投第3，落後勇壯的108勝和羅力的102勝。

龍隊今天贏球加上富邦悍將隊輸球，上半季封王魔術數字減為M2，伍鐸扮演大功臣，葉總說：「在這麼重要的比賽，他還是很穩定地幫球隊把比賽贏下來，展現了他的價值，不管是叫他在牛棚還是先發，他都可以扮演好他的角色。」

能達成80勝里程碑，伍鐸直言，第一時間腦中想到的都是隊友，「沒有他們我就做不到。」他也提到，球隊目前氣勢不錯，希望能往這個方向繼續下去，自己也榮幸參與其中，「要當一個能幫助球隊的好隊友，無論以哪一種角色都能替球隊貢獻，這是我來這裡的原因。」

伍鐸坦言，隨著年紀漸長，還會遇到各種狀況，多多少少會有變數，但自己只要站上投手丘，仍想要證明自己還能投、還有競爭力能繼續投下去。 

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伍鐸 中職 味全龍

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