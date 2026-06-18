中職／伍鐸6局無失分！率「天空龍」7:0完封桃猿 上半季最快明天封王

味全龍隊上半季封王倒數，今天到桃園球場對上樂天桃猿隊，伍鐸先發6局無失分，打線則是掃9支安打，包括朱育賢本季首度對前東家開砲，終場龍隊以7：0完封猿隊，本季對戰猿隊取得8勝2敗；加上富邦悍將隊同日輸球，龍隊上半季封王魔術數字將減為M2，最快明天在桃園拋下封王彩帶。

面對桃猿先發投手魔爾曼，龍隊今天前4局僅敲出1支安打，沒有攻下分數，5局上則是從2出局後展開攻勢，捕手蔣少宏敲出二壘打，劉俊緯適時安打替球隊首開紀錄。

6局下龍隊劉基鴻率先上場揮出二壘打，靠隊友短打推進上三壘， 朱育賢一棒把球轟上右外野看台，用2分砲替球隊拉開差距，本季累積8轟追上台鋼雄鷹洋砲魔鷹，並列聯盟第一。這一轟也是朱育賢轉戰龍隊後在桃園球場敲出的首轟、生涯在桃園球場第90轟。

魔爾曼投完6局失3分退場，7局上猿隊換上另一名洋投麥斯威尼登板中繼，龍隊又有攻勢，陳子豪敲出二壘打，劉俊緯獲保送上壘，2出局後劉基鴻敲出左外野安打送回三壘上的隊友。6局上麥斯威尼連投2次保送，王順和三壘打再敲回2分打點，並靠隊友護送回本壘得分，將比數改寫為7：0。

龍隊伍鐸先發6局，被敲出4支安打，有2次四壞球保送，送出3次三振，沒有失分，拿下本季第2勝、生涯第80勝，並獲選單場MVP。

樂天桃猿魔爾曼今天主投6局，被擊出5支安打（1轟），送出7次三振，失3分，連續4場比賽繳出優質先發表現，但吞下本季第5敗。麥斯威尼則是後援3局失4分。