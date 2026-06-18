中職／馬傑森125打席0BB後加強選球 造就4安5打點超燙手感

樂天桃猿昨天打到延長賽10局以9：7擊敗台鋼雄鷹，游擊手馬傑森單場揮出4支安打，敲回5分打點則寫下生涯新高，拿下單場MVP，馬傑森說：「我也不是常常有這樣的表現，很開心自己在打擊上有為球隊做出貢獻。」

馬傑森昨天5打數敲出4支安打，包括在延長賽10局上面對施子謙揮出2分打點的致勝安打。他回憶，當時1出局二、三壘有人，「只要擊到球的情況下，不用安打就可以得分，自己又處於2好球，就想辦法要擊到球，剛好有一個好的結果。」

打出屬於自己的紀錄之夜，馬傑森說：「其實也不知道自己當下的狀況好不好，但剛好結果呈現出來是好的，代表今天狀況特別好。」

馬傑森生涯首轟在今年開季時出爐，好手感也維持了一陣子，然而進入4月中旬後狀況開始下滑，他提到：「在這過程中，當然沒有每天的狀況都這麼好，還是有很多地方需要去努力和加強，就是想辦法讓壞的時間縮短、讓好的時間延長。」

而對於近期打擊狀況回溫，馬傑森認為，主要是自己在選球上多下功夫，「要把選球做好，才會有好攻擊的球，一直去亂打不好的球，反而效果不會很好。」

馬傑森今年開季前38場出賽，合計125打席0四壞球保送，直到5月31日才選到本季第一次保送，他提到，自己是到了100打席時，透過球隊管理得知本季還沒有保送，「之後才注意到這件事，開始在選球方面做努力。」而近8場比賽累積2BB，馬傑森笑說：「慢慢有越來越好，從零到有。」