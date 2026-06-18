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中職／「選秀小年」200人參選再寫新高 名單揭曉0旅外球員

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
外界關注林家正日前已表態確定不會參加今年中職選秀，使得今年中職選秀名單0旅外。 聯合報系資料照
外界關注林家正日前已表態確定不會參加今年中職選秀，使得今年中職選秀名單0旅外。 聯合報系資料照

中華職棒新人球員選拔會將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，今年參選人數突破新高，共有200位選手報名，包括投手83人、捕手20人、一壘手11人、二壘手13人、三壘手7人、游擊手25人及外野手41人。

本屆參與選秀的名單中，高中應屆畢業生身分共77人，另有3人依國手資歷報名，球團推薦51人、曾獲業餘甲組賽事獎項者12人，還有由測試會通過的57人。

今年選秀最受矚目的當屬2名高中游擊好手，來自大溪高中的陳柏凱為富邦悍將左投陳品宏的弟弟，另外高苑工商畢業、去年U18世界盃國手許書誠，也有望成為首位金門出身進入職棒的野手。台東體中游擊手黃靖哲雖身材不如前兩位突出，但也曾被旅美內野手李灝宇、鄭宗哲點名打擊有力量。

其他高中好手還包括平鎮高中隊長、內外野兼修的邱文佑，以及去年U18世界盃國手、來自穀保家商的外野手帕蘇拉・塔基斯利尼安等人。

曾在台灣體大就讀、去年被日職樂天金鷲隊釋出的日籍內野手永田颯太郎，今年也將挑戰中職，是促使中職制定「永田條款」的主角，有機會成為繼高塩將樹後，再有外籍選手透過此條款獲得中職球團指名；北市大日籍捕手白井雄登同樣受關注。

投手方面，國立體大黃玠瀚身高193公分，具備優異的身材條件，球速可飆破150公里。台北市大投手邱承奕則是歷經在大學舞台的磨練後，第三度叩關選秀。 

中職選秀名單。圖／中職提供
中職選秀名單。圖／中職提供

中職選秀名單。圖／中職提供
中職選秀名單。圖／中職提供

中職選秀名單。圖／中職提供
中職選秀名單。圖／中職提供

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