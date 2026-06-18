中職／凌晨3點多才回到桃園 桃猿今排許賀捷首扛開路先鋒

樂天桃猿隊前一天和台鋼雄鷹隊打到延長賽10局贏球，回到桃園已半夜，今天在主場迎戰味全龍隊先發打線再做出調整，連兩戰的開路先鋒都成亮點，今天由許賀捷生涯首度擔任先發第1棒，昨天扛首棒的劉子杰則在板凳待命。

桃猿前一天在澄清湖棒球場對戰雄鷹，比賽結束時已超過晚間10點，全隊深夜拉車北上，抵達桃園已超過半夜3點。今天球隊的賽前練習因此做了調整，晚間6點35開打的賽事，直到下午4點才開始熱身，也取消戶外打擊練習，讓選手獲得更充足的休息。

昨天猿隊開路先鋒排上劉子杰，今天再換許賀捷，兩人都是生涯第一次打第1棒，猿隊本季也已換過8名不同球員擔任先發第1棒。

看到今天的打線安排，球員都有些意外，許賀捷自己也坦言很驚訝，「我沒想過我會打第1棒。」這也僅是他本季第4度先發上陣，就被排為第1棒，許賀捷透露有一點點緊張，「第1棒的責任就是要上壘，希望不要辜負教練團的期待。」