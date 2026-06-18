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中職／兩名高中游擊好手投入選秀 葉總：有比江坤宇好嗎？
中華職棒選秀名單將在今天稍後揭曉，就目前已知名單中，以兩名高中游擊手陳柏凱、許書誠最受矚目，成為首輪的最大熱門，味全龍隊葉君璋被問及對兩名選手的看法時直言：「有比江坤宇好嗎？要比他好才是『大物』。」
今年被視為是選秀小年，預期沒有旅外選手投入選手，多位高中投手則是選擇等待旅外發展的機會，沒有遞交報名表，而陳柏凱、許書誠兩名具打擊能力的高大游擊手，原本是旅外潛力股，但還沒等到國外球團報價，最終選擇投入中職選秀，成為狀元熱門。
聽聞兩名高中「大物」投入選秀，葉總拿中信兄弟游擊手江坤宇當標準，認為要比江坤宇好，才稱得算「大物」。而味全龍今年選秀順位排第2，有機會至少選到其中一位，葉總表示：「還是要看球探的想法，看怎麼樣對球隊比較好就選。」葉總也說，球隊需要的游擊手，「成績能跟張政禹一樣就可以。」
陳柏凱、許書誠兩名高中好手，未來性都受到看好，然而葉總直言，「你說天花板很高嗎？還是要進來之後才知道，說天花板有多高都是騙人的，這都是用來騙自己的。」葉總表示，球員好或不好，有時不只是運動能力，「到最後是心理問題，或是頭腦強不強，才能成為好選手。」
「你說張政禹第幾輪？那時候怎麼沒有人說他天花板很高？江坤宇第幾輪？」葉總認為，選秀還是正常選就好，「正常選就是，把最好的狀況再打點折，會比較接近實際的狀況。」
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