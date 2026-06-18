日職／軟銀教練直言徐若熙天賦驚人 專家看好延續出色表現

日本職棒交流賽結束，軟銀鷹隊目前在太平洋聯盟排名第2，專欄作家田尻幸太郎看好台灣好手徐若熙，認為他在交流賽找回投球狀態，預料可在明天恢復的洋聯比賽延續出色表現。

徐若熙在交流賽兩度登板先發，5月31日對廣島隊投6局無失分，只被揮出3支安打，飆出7次三振，奪下旅日生涯第2勝，6月7日對橫濱隊投6局失兩分、無關勝敗，本季出賽6場有4場優質先發，戰績2勝3敗、防禦率4.99。

徐若熙對橫濱之戰結束隔天被降到二軍，14日對阪神隊之戰後援3局奪勝，只被揮出1支安打，投出6次三振，軟銀二軍監督齋藤和巳形容，二軍沒有人能打到他的球。

田尻幸太郎透露，徐若熙在二軍期間調整投手丘上的站位，自己感覺有進步，「在不大幅改變投球姿勢的情況下，整體更加流暢，控球也更加穩定。」

徐若熙對橫濱之戰第6局被強襲球打到左小腿，還好傷勢並不嚴重，軟銀投手教練倉野信次強調，不是因為徐若熙被球擊中，才把他下放二軍，而是事先就有計畫。

倉野說：「徐若熙就算身處美國職棒，也絕對是頂尖新秀之一，現階段就展現出驚人天賦，而且很少投手能夠像他這樣，還有很大成長空間。」

他表示，徐若熙在中華職棒從未經歷過全年6天輪值賽程，雖然不太擔心他在每場比賽的體能，但球團已經制定計畫，希望幫助他在整個球季保持競爭力。

軟銀在交流賽18戰打出14勝4敗，本季戰績37勝26敗，在洋聯落後西武隊3.5場勝差；田尻幸太郎指出，先發投手每年在交流賽只會和跨聯盟球隊交手1場，同聯盟則是已對他們進行過深入研究的對手，徐若熙改變站在投手丘的位置，不僅提升控球能力，還有改變打者對球的感知，或許會在未來比賽展現真正價值。