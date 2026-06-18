日職／孫易磊奪生涯首勝後下一戰 預計周末登板對決軟銀

日本職棒交流戰結束，火腿隊將在明天起將在主場與軟銀隊展開3連戰，日本媒體率先披露這3場的先發人選，預計排出伊藤大海、21歲台灣投手孫易磊及20歲「二刀流」柴田獅子，這也將是孫易磊本季第2度先發，力拚二連勝。

火腿隊明天將回到主場迎戰軟銀隊，力圖終止本季對戰8場全敗的窘境。首戰將一如外界預期地交給王牌投手伊藤大海，接下來兩戰則排出年輕投手先發，由孫易磊、柴田獅子本季首度對戰軟銀，被日媒形容是「秘密武器」。火腿總教練新庄剛志過去就曾提到，軟銀打線似乎不擅長面對新的投手。

孫易磊在本月11日先發出戰橫濱隊，本季初登板繳出6局無失分的優質先發，只被敲出2支安打，送出8次三振，最快球速達158公里，拿下生涯首勝，賽後新庄剛志就透露，已確定會讓他繼續先發，但被問及下一場的出賽安排時，新庄賣關子表示：「就寫『呵呵呵』吧。」

如今根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，孫易磊將在本周對軟銀的系列賽再獲先發機會。孫易磊去年生涯初登板、初先發都是對戰軟銀，今年帶著更成熟的表現，再次對決目前太平洋聯盟排名第2的強權，爭取本季第2勝。