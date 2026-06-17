中職／桃猿馬傑森手感復燃 4安5打點擊退雄鷹

中華職棒樂天桃猿隊野手馬傑森今天找回季初的好手感，單場4支安打、5分打點，其中2支追平安、1支10局上超前安，幫助球隊在延長賽中以9比7擊敗台鋼雄鷹隊。

馬傑森今天在2局上的第1支安打將比數追平為1比1，4局上再敲出1分打點二壘安打將落後拉近到2比3，6局上敲出安打再次追平，後續成晉也敲出二壘安打超前為4比3，只不過6局下雄鷹也將比數扳平。

7局上猿隊又攻下2分，然而7局下、8局下牛棚持續失血，讓比賽回到6比6平手；延長賽10局上1出局、二三壘有人時，馬傑森又敲出安打進帳2分打點，後續靠隊友安打跑回該局第3分，而猿隊在10局下僅失1分守住勝利。

馬傑森今年在4月10日敲出生涯首轟後，手感一度火燙，不過4月下旬開始下滑，打擊率在2成左右徘徊，今天全場5打數4安打、5分打點，安打數追平個人生涯最多、打點創下個人新紀錄，賽後打擊率上升到2成13。