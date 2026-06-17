中職／小失投被王念好轟斷連33局無失分 梅賽鍶坦言有點可惜

味全龍隊洋投梅賽鍶今天先發出戰富邦悍將隊，先發7.1局送出8次三振，在4局上王念好轟出陽春彈失唯一分數，也中斷他締造的隊史最長33局無失分紀錄，賽後他坦言有些可惜，但當下在場上其實並不知道這件事。

今天龍隊與悍將隊的交手，賽前天母棒球場下了一場大雨，梅賽鍶當時也在場邊望著場內的暴雨，並坦言想比賽，賽後他提到，當時看雨下得很大，原本以為應該無法比賽了，但後來得知還是能比，就開始讓自己做先發的準備。

梅賽鍶開賽起連續解決11名打者，投到4局上2出局後被王念好轟出陽春全壘打，中斷個人連續33局無失分，但已寫下隊史最長連續局數無失分紀錄。梅賽鍶坦言，自己很專注在當下，是後來才有人告知他這項紀錄，雖然有點可惜，但也沒想太多。

這一轟是王念好本季第4轟，而4轟都是棒打龍隊投手，梅賽鍶也是賽後才知情，「自己都是依球隊情蒐給的資訊做調整，當然有時候也是會失投，像今天就有點小失投。」

而在雙方0：0的局面挨了那一轟，梅賽鍶讓自己迅速冷靜下來，「還是保持著信念，當作比數還是0：0，還有機會。」龍隊接著在6局下攻進3分逆轉勝出，幫助梅賽鍶拿下勝投。

龍隊贏球之後，上半季封王魔術數字降至M4，總教練葉君璋表示：「這場比賽的內容，是我們想看到的，只要保持這樣的策略去比賽，有些事情就會自然而然地發生。」葉總也說，若要問到今年的龍隊哪裡不一樣？「今年最不一樣的是，每個球員都會適當地展現出價值。」