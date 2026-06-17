快訊

美股早盤／華許上任後首次Fed會議在即 三大指數遊走平盤

成功嶺「大逃殺」？中士爆霸凌拿T91訓練槍「裝BB彈」瘋狂追射新兵

聯準會新任主席華許首秀 美股電子盤、台指期夜盤多空對峙

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／小失投被王念好轟斷連33局無失分 梅賽鍶坦言有點可惜

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍先發投手梅賽鍶。圖／味全龍提供
味全龍先發投手梅賽鍶。圖／味全龍提供

味全龍隊洋投梅賽鍶今天先發出戰富邦悍將隊，先發7.1局送出8次三振，在4局上王念好轟出陽春彈失唯一分數，也中斷他締造的隊史最長33局無失分紀錄，賽後他坦言有些可惜，但當下在場上其實並不知道這件事。

今天龍隊與悍將隊的交手，賽前天母棒球場下了一場大雨，梅賽鍶當時也在場邊望著場內的暴雨，並坦言想比賽，賽後他提到，當時看雨下得很大，原本以為應該無法比賽了，但後來得知還是能比，就開始讓自己做先發的準備。

梅賽鍶開賽起連續解決11名打者，投到4局上2出局後被王念好轟出陽春全壘打，中斷個人連續33局無失分，但已寫下隊史最長連續局數無失分紀錄。梅賽鍶坦言，自己很專注在當下，是後來才有人告知他這項紀錄，雖然有點可惜，但也沒想太多。

這一轟是王念好本季第4轟，而4轟都是棒打龍隊投手，梅賽鍶也是賽後才知情，「自己都是依球隊情蒐給的資訊做調整，當然有時候也是會失投，像今天就有點小失投。」

而在雙方0：0的局面挨了那一轟，梅賽鍶讓自己迅速冷靜下來，「還是保持著信念，當作比數還是0：0，還有機會。」龍隊接著在6局下攻進3分逆轉勝出，幫助梅賽鍶拿下勝投。

龍隊贏球之後，上半季封王魔術數字降至M4，總教練葉君璋表示：「這場比賽的內容，是我們想看到的，只要保持這樣的策略去比賽，有些事情就會自然而然地發生。」葉總也說，若要問到今年的龍隊哪裡不一樣？「今年最不一樣的是，每個球員都會適當地展現出價值。」

2026世足賽

王念好 梅賽鍶 中職

延伸閱讀

中職／王念好棒打梅賽鍶敲陽春砲 本季4轟都是打味全龍

中職／速差與曲球成就頂尖壓制力 龍隊蔣銲就是本季最強洋投

玉山盃／鄭品紳先發球探聚集 再拚國手把失去的討回

中職／是李東洺自己想投的！ 中斷2小時hold住局面還想續投第6局

相關新聞

中職／小失投被王念好轟斷連33局無失分 梅賽鍶坦言有點可惜

味全龍隊洋投梅賽鍶今天先發出戰富邦悍將隊，先發7.1局送出8次三振，在4局上王念好轟出陽春彈失唯一分數，也中斷他締造的隊史最長33局無失分紀錄，賽後他坦言有些可惜，但當下在場上其實並不知道這件事。

中職／梅賽鍶7.1局8K壓制悍將 味全龍上半封王M4最快周五登頂

味全龍隊上半季封王魔術數字在M6停了3天後，今天在天母棒球場與排名第二的富邦悍將隊正面交鋒，梅賽鍶主投7.1局僅挨3安、失1分，加上打線在6局上攻破悍將日籍投手阿部雄大，打下致勝3分，終場龍隊以3：1勝出，上半季封王M4，最快周五攻頂。

中職／王念好棒打梅賽鍶敲陽春砲 本季4轟都是打味全龍

富邦悍將隊三壘手王念好今天在天母棒球場對上味全龍隊，4局上從洋投梅賽鍶手中揮出一發右外野陽春全壘打，睽違超過1個月再開轟，是他本季第4轟，且4轟都是棒打味全龍隊。

中職／張奕與戴培峰的比賽中小樂趣 在投手丘唱瘦子的歌

富邦悍將隊捕手戴培峰今年蹲捕責任吃重，悍將隊至今打了49場比賽，戴培峰出賽45場是全聯盟捕手最多，後援投手張奕為了讓他緩解一下心情，最近兩人的搭配不講球路、改用唱的，張奕笑說：「這是我們在比賽中的小樂趣。」

中職／不想再輕易被換下場 池恩齊學到教訓：要更珍惜、更有責任心

富邦悍將隊內野手池恩齊上周六因守備失誤遭教練團「懲罰性調度」換下場，直到當晚睡前都還是在腦中反覆思考和反省，隔天再先發時則繳出攻守俱佳的表現，他說：「要想辦法更珍惜每一次有上場的機會。」

中職／後藤光尊直言「可用」投手不太夠 悍將簽下19歲自培右投黃宇昇

為補強球隊投手戰力，富邦悍將隊在選秀前先添生力軍，今天宣布與文化大學19歲右投黃宇昇簽下自主培訓合約，他將在本周赴悍將二軍位於嘉義稻江的訓練基地報到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。