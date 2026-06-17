中職／梅賽鍶7.1局8K壓制悍將 味全龍上半封王M4最快周五登頂

味全龍隊上半季封王魔術數字在M6停了3天後，今天在天母棒球場與排名第二的富邦悍將隊正面交鋒，梅賽鍶主投7.1局僅挨3安、失1分，加上打線在6局上攻破悍將日籍投手阿部雄大，打下致勝3分，終場龍隊以3：1勝出，上半季封王M4，最快周五攻頂。

近兩周中職賽事因雨一延再延，拖慢龍隊上半季封王腳步，今天賽前雖下了一場大雨，但比賽順利開打，龍隊先發洋投梅賽鍶開賽連續解決11名打者後，在4局上被王念好轟出一發陽春全壘打失1分，也讓他寫下的龍隊隊史最長連續局數無失分紀錄停在33局。

味全龍打線面對阿部雄大，前5局無功而返，但在6局下成功突破，劉基鴻率先上場揮出二壘打，朱育賢再敲安打，李凱威在1出局後敲出安打先將戰局扳平，之後王順和選到保送上壘，陳子豪的安打再送回2分超前比數，龍隊單局打下3分逆轉戰局。

梅賽鍶投到7局上1出局後被董子恩揮出安打，在用了93球後退場休息，此戰主投7.1局，只被敲出2支安打，因王念好的陽春砲失1分，送出8次三振，壓制悍將攻勢，並靠著牛棚守成，收下近期6連勝，本季累積8勝追上悍將隊本土投手李東洺並列聯盟首位，也獲選單場MVP。

悍將先發投手阿部雄大今天則是先發6局，被揮出8支安打，有2次保送，送出6次三振，失3分，雖是優質先發表現，但吞下本季第2敗。悍將全場僅敲3安，王念好全壘打敲回唯一分數，另2安都由董子恩擊出。