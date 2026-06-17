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中職／王念好棒打梅賽鍶敲陽春砲 本季4轟都是打味全龍

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將王念好敲本季第4轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將王念好敲本季第4轟。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊三壘手王念好今天在天母棒球場對上味全龍隊，4局上從洋投梅賽鍶手中揮出一發右外野陽春全壘打，睽違超過1個月再開轟，是他本季第4轟，且4轟都是棒打味全龍隊。

王念好今年開季起站穩一軍，目前出賽49場，再2場就將追平去年寫下的生涯單季最多出賽數，各項打擊數據也都明顯成長。

今天對上味全龍隊擔任先發第3棒，4局上棒打梅賽鍶，用全壘打敲下悍將全隊首安，也是王念好本季第4轟，而他的前3轟都是對龍隊開砲，苦主分別為鋼龍、伍鐸、林凱威。

左投梅賽鍶來台第2個球季，在此戰之前，合計出賽24場，只被擊出3發全壘打，去年被樂天桃猿強打林立敲3分砲，今年則被樂天桃猿陳晨威及中信兄弟黃韋盛各敲1轟，今年再挨王念好一發陽春彈。

而截至今天王念好開轟為止，悍將隊本季對戰龍隊11場比賽，共掃出10支全壘打，其中有4轟是由王念好擊出，張育成則有3轟包括一次單場雙響砲。

富邦悍將王念好敲本季第4轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將王念好敲本季第4轟。圖／富邦悍將提供

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王念好 味全龍 中職

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