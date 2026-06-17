中職／張奕與戴培峰的比賽中小樂趣 在投手丘唱瘦子的歌

富邦悍將隊捕手戴培峰今年蹲捕責任吃重，悍將隊至今打了49場比賽，戴培峰出賽45場是全聯盟捕手最多，後援投手張奕為了讓他緩解一下心情，最近兩人的搭配不講球路、改用唱的，張奕笑說：「這是我們在比賽中的小樂趣。」

富邦悍將野手劉俊豪昨天在社群曝光一段影片，是張奕在重量訓練時，戴培峰在後方唱饒舌，揭露悍將們私下訓練的日常，張奕不好意思地說，已告知劉俊豪不要上傳影片，學弟卻還是傳了，當下是戴培峰在一旁「鬧」自己。

張奕接著還加碼透露，近期自己登板時，和戴培峰的互動就是「唱歌」，「有時候他蹲太久，需要調整一下心情，我們中繼投手上場的時候，捕手上來，通常會問說第一顆球要投什麼，我們現在都不會講要投什麼球，就用按的，我都跟他說『不要講這麼多，你唱歌就好。』」

張奕表示，最近自己登板時，會先對戴培峰唱一句「NONONO～」，讓戴培峰接著唱，「他會接下去，後面還會rap，現在他上來，我都說唱歌就好，這樣雙方都不會緊張。」至於通常都唱什麼歌？張奕說：「很多都是瘦子的。」戴培峰則親自解密是《迷途羔羊》，目前也只唱了2場。