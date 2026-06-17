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中職／不想再輕易被換下場 池恩齊學到教訓：要更珍惜、更有責任心

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將內野手池恩齊。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將內野手池恩齊。記者葉姵妤／攝影

富邦悍將隊內野手池恩齊上周六因守備失誤遭教練團「懲罰性調度」換下場，直到當晚睡前都還是在腦中反覆思考和反省，隔天再先發時則繳出攻守俱佳的表現，他說：「要想辦法更珍惜每一次有上場的機會。」

池恩齊上周六對上台鋼雄鷹隊之戰擔任先發游擊手，首局就發生失誤，3局下還沒等到首次打擊機會就被換下場，池恩齊直言當下「很慌」，「就像教練講的，可能還沒有進入狀況，專注力沒以那麼好，基本的東西沒有做好，就發生了⋯⋯。」

池恩齊透露，被換下場之後，坐在場邊看著隊友們在場上，心中一直很難受，「腦中一直在想，好不容易有下場的機會，怎麼沒有做好？自己知道守備本來就沒有那麼穩，所以更應該要確實做好接球這些，基本的東西更要做好。」

當天比完賽後，教練也提醒「要有穿上這件球衣的責任」，池恩齊心中也不斷告訴自己，「現在好不容易有可以下場的機會，要更有責任心去掌握這些機會。」晚上入睡前，閉上眼睛都還是當天比賽的畫面。

悍將總教練後藤光尊隔天賽前向媒體提到，池恩齊狀況起伏較大，算是「破綻較多的選手」，然而當天繼續將池恩齊排上先發，他也用好表現來回報教練的信任，攻守都有亮眼表現。

池恩齊笑說：「我也不知道自己（隔天）會表現得比較好一點，賽前知道自己先發很開心，也不想要再輕易被換下場了，有上場的機會就盡力做好當下的事情，不管球有沒有打過來，都要專注在每一刻，展現自己的能力給教練看、幫助球隊。」

被後藤評為表現起伏較大，池恩齊坦言，自己很容易因為練習的小小的地方做不好，就因此很煩惱，「會去想為什麼不好，不管是守備、打擊，練習時一點點失敗就會很容易鑽牛角尖，心態要轉換一下，看自己怎麼樣去調整和改變。」

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